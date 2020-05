Su Rcv il "Buongiorno Sicilia!” di Gianfranco Pastore diventa “DAY PASS". Tante le novità previste

del 2020-05-19

Dopo la fine del lockdown e l'avvio della "Fase 2" riparte anche uno dei programmi più ascoltati alla radio in Sicilia occidentale in onda su RCV radio network su App RCV radio e sul sito RCV.it.

Stiamo parlando de "Il Buongiorno Sicilia!” Ma che adesso diventa “DAY PASS!” Con tante novità e soprattutto più ritmo. Tutte le mattine dalle 9:30 alle 12:30 in diretta con Gianfranco Pastore, la musica più bella, le notizie, l’intrattenimento e la sempre numerosa partecipazione degli ascoltatori in diretta per commentare i fatti del giorno.

E allora se volete e se potete tutte le mattine su RCV c’è Day Pass con Pastore!