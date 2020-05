Tubi insabbiati a Marinella di Selinunte. Nota dei 5 Stelle: "Si faccia luce su quanto accaduto"

del 2020-05-18

E' di ieri la notizia riguardante gli effetti delle mareggiate sulla costa di Marinella di Selinunte che hanno fatto riaffiorare nella zona di "calannino" ciò che era da tempo nascosto.

Grazie all'amministrazione, che ha sollecitato l'intervento della polizia municipale, abbiamo tutti visto come vi sia una presenza quantomeno singolare di "tubi" che fanno pensare a scarichi insabbiati che sfociano direttamente a mare.

Su tale questione interviene il Movimento 5 Stelle con una nota, chiarendo di avere a cuore "non soltanto la legalità ma anche la tutela dell'ambiente, due facce della stessa medaglia. Non possiamo permettere che qualcuno attraverso strutture abusive crei danni ambientali nei confronti di una borgata marittima che deve essere un vanto per i Castelvetranesi e per la Sicilia intera. Il mare non è una pattumiera ma il luogo in cui portare i nostri figli per alleviare le nostre giornate estive e non solo.

Pertanto auspichiamo che gli organi competenti facciano luce su quanto accaduto perchè nessuna cattiva azione deve rimanere impunita".