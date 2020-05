Fine del lockdown, partenza con il "freno a mano" a CVetrano. Auto in giro ma pochi acquirenti nei negozi

del 2020-05-19

Partenza con il freno a mano tirato a Castelvetrano come in tante altre cittadine siciliane e non solo. Lungo il corso Vittorio Emauele ancora poca gente nei bar e nei negozi di abbigliamento. Il traffico di auto è stato abbastanza intenso. Si è visto qualcuno con sacchetti ma di certo i tempi dell’ordinario shopping sono ancora lontani ma pian pian piano la normalità ritornerà nella vita di tutti noi. Abbiamo ascoltato a fine giornata qualche barista per chiedere un primissimo bilancio.

“Speriamo di fare meglio nei prossimi giorni. Oggi davvero poco”. Ci ha risposto così il titolare di un bar a Castelvetrano un pò scoraggiato al termine del primo giorno lavorativo atteso da due mesi.

In molti stanno ancora aspettando la cassa integrazione, altri il bonus da 600 Euro. La ripresa economica passa anche da maggiori disponibilità nei portafogli dei cittadini.