"Come il COVID19 anche a CVetrano ha fermato e cambiato i matrimoni. Crisi senza precedenti". Intervista a Stefano Saporito

di: Doriana Margiotta - del 2020-05-20

La stagione dei matrimoni, che proprio in questi mesi avrebbe visto il suo momento migliore fa i conti con la crisi causata dal covid-19. Cinquanta mila matrimoni cancellati in tutta Italia nel 2020. I danni del settore del wedding sono numerosi soprattutto per la perdita di posti di lavoro, per questo occorrerebbe una tutela per le aziende del settore e le figure professionali che ruotano intorno alla filiera dei matrimoni.

Caratteristica delle nostre cerimonie è sempre stata la convivialità, ed è proprio quest’ultima ad essere messa “al bando”, perché crea assembramenti, raggruppamenti di persone che le linee guida del Governo, per contrastare il virus hanno espressamente vietato. I banchetti e le cerimonie sono l’espressione massima della convivialità.

Solo domenica è arrivata l’ordinanza del Presidente Musumeci, che ha allentato ancora di più i limiti legati al corona virus, dal 8 giugno riaprono le attività di catering e di conseguenza può ripartire tutto il settore matrimoni, finalmente si potrà rimettere in moto anche questa parte dell’economia siciliana.

Per parlare di quello che sta attraversando il settore in questione, la redazione ha avuto il piacere di intervistare l’imprenditore Stefano Saporito proprietario del Baglio Trinità a Castelvetrano. Il signor Saporito ci ha spiegato le grosse difficoltà per la ripartenza di questo comparto.

Quali sono i numeri della crisi che il suo settore sta attraversando?

Personalmente ho perso mezzo milione di euro per quest’anno. Su 75 matrimoni in programma, solo 15 non sono stati posticipati. Il Baglio Trinità ospita oltre ai matrimoni, innumerevoli eventi che purtroppo sono stati cancellati. Sono venuti a mancare i banchetti per le cresime, comunioni, lauree, le serate organizzate dai club service. Praticamente il mio settore si è fermato quasi completamente. Una crisi senza precedenti per tutto il mondo economico, e non sarà facile ripartire .

Come cambieranno i matrimoni quest’anno?

Cambieranno radicalmente, almeno per qualche tempo. Tra i tavoli ci sarà un distanziamento di almeno 2mq, i nostri tavoli hanno un diametro di 1.80 con 8 posti a sedere, oggi si posso sedere a quello stesso tavolo solo due persone, ovviamente dello stesso nucleo familiare.

Si potrà avere la musica dal vivo, ma è proibito ballare, proprio per evitare contatti o assembramenti. Si andrà in contro a spese più grosse, perché il tovagliato dovrà essere igienizzato con prodotti specifici, tutti gli impianti di aereazione dovranno essere sanificati, le normali pulizie dovranno essere fatte due volte al giorno, prima dei banchetti e dopo.

Il personale di sala dovrà indossare i guanti e le mascherine, lo stesso sarà per gli ospiti al tavolo che potranno abbassare la mascherina solo per mangiare. Il personale di cucina dovrà indossare la mascherina e le assicuro che con le alte temperature sarà molto pesante.

All’interno del Baglio Trinità da 500 posti, potremmo ricavarne solo 150 circa, per fortuna lo spazio fuori è molto più capiente, infatti, potremmo arrivare a circa 400 posti, ovviamente sempre nel pieno delle regole igienico sanitarie.

Quali soluzioni per la ripartenza?

A mio parere l’amministrazione comunale qualcosa la sta facendo. Lo scorso 6 maggio c’è stato un incontro tra il tavolo anti crisi e il settore bancario per capire in che modo si sta provvedendo a dare liquidità , come previsto dalle disposizioni normative covid-19, alle imprese del nostro territorio per far ripartire l’economia di Castelvetrano.

I finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato sono comunque un aiuto che danno la possibilità di “ rialzare le saracinesche” di molte aziende, anche se parliamo di prestiti molto farraginosi, perché la documentazione per accedere al credito è molto complicata.

Sul nostro territorio, a mio parere, la banca Carige sta lavorando bene ma essendo a corto di personale, le pratiche vengono analizzate poco per volta, creando un disagio per noi imprenditori. Inoltre, chi ha avuto un piccolo sforamento del fido ha molte difficoltà ad avere questo tipo di finanziamento, perché le regole sono troppo rigide, e di questi tempi ci vorrebbe un po’ più di elasticità. Il Governo italiano dovrebbe dare delle linee guida che rendano più facile la possibilità a più imprenditori di poter accedere al credito.

Sulla pagina Facebook del Baglio Trinità, avete scritto che siete pronti a ripartire con tante novità e che sarà una stagione unica nel suo genere. Quali progetti avete in serbo?

Innanzitutto inizieremo la sanificazione di tutti i nostri locali, e per dare un segno di ripartenza abbiamo intenzione di organizzare delle feste a tema, come per esempio quella del tartufo e quella del porcino, prodotti tipici di questo periodo. Mi auguro che questi eventi, che negli anni precedenti hanno riscosso molto successo, quest’anno siano il segno di una ripartenza per la mia azienda.

Dobbiamo guardare avanti e impegnarci affinchè la nostra economia locale possa ripartire con uno slancio nuovo. Sicuramente l’unico modo per tornare alla normalità è il vaccino, ma nel frattempo dobbiamo attenerci alle regole, perché ancora siamo lontani dalla fine di questo incubo. Davanti a noi si prospetta un futuro incerto, e la lentezza dello Stato Italiano è destabilizzante, non solo per noi imprenditori ma per tutti i cittadini. Ci vogliono più certezze e soprattutto maggiore liquidità per le imprese e famiglie che hanno affrontato un periodo molto difficile, ma hanno fatto il loro dovere rimanendo a casa, ora tocca al Governo fare il suo.

Con l’ augurio che anche questo settore possa ripartire più forte di prima, la redazione ringrazia l’imprenditore Stefano Saporito per la sua disponibilità e cordialità. Castelvetrano tornerà a fare festa e ci auguriamo che sia più consapevole della sua capacità di rinascere a nuova vita.