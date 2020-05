"Durante l'emergenza COVID l'altro nemico è stata la violenza in casa. Aiutavamo anche tramite i social". Intervista a Giusy Agueli

di: Redazione - del 2020-05-21

Incontri in rete per aiutare le donne vittime di violenza. Aumento delle chiamate alle linee attivate da Palma Vitae. Parla la presidente la psicologa Giusy Agueli. "L’hashtag #io resto a casa ci ha accompagnato in tutto questo periodo di emergenza covid 19, periodo in cui le misure di prevenzione e contenimento messe in atto dal Governo hanno imposto di non uscire dalle proprie abitazioni.

Se per molti cittadini questo ha rappresentato una possibilità di salvezza da un nemico per molti versi nuovo e sconosciuto, per molte donne invece ha rappresentato un ulteriore pericolo da un nemico vecchio e conosciuto.

Per le donne vittime di violenza domestica, l’isolamento a casa con il compagno violento, ha rappresentato un’emergenza nell’emergenza, con l’apertura di scenari inquietanti.

Palma Vitae, che si occupa di donne in difficoltà e vittime di violenza, attiva sul territorio di Trapani da sei anni, ha attivato, in questo periodo di emergenza, due linee di ascolto e supporto psicologico per le donne, di cui una in collaborazione con il comune di Partanna, agganciandole ad un progetto online di attività e incontri in rete.

“Palma Vitae OnLife nasce come opportunità di incontro e aiuto per le donne vittime di violenza domestica che, in questo momento difficile dell’emergenza coronavirus, hanno paura e il timore di non poter chiedere.

Giusy Agueli, psicologa e presidente dell’associazione: “All’inizio dell’emergenza abbiamo guardato con preoccupazione al fenomeno e al dato rilevante, iniziale, della diminuzione delle chiamate per richieste d’aiuto, in uno scenario dove, comprensibilmente, il fenomeno della violenza era in aumento.

Abbiamo pensato subito alla difficoltà in più nel chiedere aiuto e allora abbiamo voluto sperimentare una modalità di presenza virtuale per manifestare alle donne il nostro esserci e dare loro la possibilità di contattarci anche attraverso i social.

Mantenendo il nostro modus operandi tipico, cioè quello di organizzare attività ed incontri su varie tematiche femminili per creare il contatto e, così, una possibilità di aggancio con le donne in difficoltà, abbiamo ricreato tutto questo su una piattaforma online, con incontri quotidiani pomeridiani, di argomenti vari, che rendessero visibile una presenza e che sostenevano all’interno il rimando alle linee telefoniche attivate per un aiuto o per un confronto e sostegno.

Li abbiamo definiti incontri reali nel virtuale, perché reale è stato l’aiuto fornito, con una modalità d’incontro virtuale.

Abbiamo messo in campo una squadra di professionisti, con la regia artistica prestigiosa dell’attrice Luana Rondinelli, e abbiamo proposto attività volte al benessere sia mentale che fisico, con incontri sul teatro, concerti di musica, presentazione libri con relativi autori, appuntamenti fissi con fitness e yoga, laboratori esperenziali di cucina, fotografia, consapevolezza corporea.

Tutto questo ci ha permesso di creare una rete di contatti che si è estesa via via dalla Sicilia in tutta Italia, fino a raggiungere la Francia, la Spagna, il Canada, il Venezuela, l’Etiopia.”

Connessioni in tutto il mondo che hanno permesso confronti anche con specialisti del settore, con i volontari, hanno riflettuto sull’evoluzione del problema e, insieme, condiviso procedure d’aiuto adeguate per le donne in difficoltà.

I numeri telefonici sempre attivi, tutti i giorni, dalle 9,00 alle 13,00 sono: il 371 1532527 e il 351 2438922 in collaborazione con il comune di Partanna.