Marinella, ottanta mila Euro per la piazza in legno. Causa contro il Comune per la caduta di una bambina

di: Elio Indelicato - del 2020-05-20

Chiusa parzialmente la piazza di legno a Marinella di Selinunte. I commercianti, pronti alla riapertura, chiedono al sindaco le motivazioni. Quando lunedì mattina si sono presentati i Vigili Urbani con tanto di nastro e hanno transennato parte della piazza di legno, c’è stata molta preoccupazione.

Filippo Guarino, titolare delle gelateria del porto è stato il primo alla levata di scudi: ”Sinceramente ci siamo preoccupati, visto che non vediamo l’ora di riaprire al pubblico con il massimo rispetto delle direttive imposteci. Vedere i Vigili chiudere gli spazi ci ha allarmato. Poi abbiamo avuto rassicurazioni dal Sindaco che si adopererà per la manutenzione al più presto della stessa piazza che presenta molte criticità.”

Il comandante della Polizia Municipale Marcello Caradonna aggiunge che "sono stati predisposti i corridoi di transito per l’accesso alle attività commercali. La chiusura è stata fatta per motivi legati principalmente alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini e anche per evitare l’assembramento.”

Da tempo parecchi listoni si sono infradiciti e non si contano le cadute di persone e bambini, per cui in via precauzionale è stata disposta la chiusura con la promessa di un imminente intervento di consolidamento delle parti ammalorate.

È ancora in corso la causa intentata contro il comune presso il Tribunale di Marsala da parte del genitore di una bambina che, tre anni fa. si ferì al volto proprio sulla piazzetta presso lo scalo di Bruca, cadendo con il monopattino, che vede una richiesta di risarcimento di ben 130 mila euro.

La piazza in legno fu inaugurata il 23 luglio del 2010 sotto la sindacatura Pompeo. I lavori furono eseguiti dalla ditta Francesco Mirrione di Alcamo per un importo di 103,472 euro e dalla ditta Leonardo Manno sempre di Alcamo che percepì per altri ulteriori lavori altre 86.375 euro.

Dopo dieci anni, nonostante i vari interventi tampone in parte a carico del Comune e degli stessi commercianti che occupano alcuni spazi, dietro pagamento di canone, la piazza in legno e il suo impianto a palafitta presentano parecchie criticità, al punto che sarebbe opportuno ricollocare altro materiale ecologico compatibile al posto dei listoni piantati con viti a volte pericolose per chi ci cammina sopra.

Il sindaco Alfano promette che entro una ventina di giorni potrebbe essere pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori.

Lo stesso primo cittadino: ”Abbiamo ottenuto un finanziamento da 80.000 euro di cui 40.000 euro che ci arrivano dai fondi Gac e l’altra metà dal bilancio comunale per la manutenzione straordinaria della stessa piazza di legno, su progetto del tecnico comunale l’architetto Vincenzo Barresi".

Molte tavole ormai sono ammalorate e le cadute degli anni passati di ragazzi con interventi anche del 118, devono spingere a far presto perché l’estate è alle porte. Il Covid 19 ha rallentato tutto, compreso l’iter amministrativo per la riqualificazione della stessa piazza che necessita di interventi importanti già a partire dallo stesso impianto che sorregge il calpestio delle persone.