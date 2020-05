Musumeci: "Patente di immunità per i turisti stranieri che arriveranno in Sicilia ". Dietrofront sulle discoteche

di: Redazione - del 2020-05-20

Secondo l'ordinanza firmata domenica scorsa dal presidente della Regione Nello Musumeci, discoteche, eventi e spettacoli in Sicilia potranno ripartire dall'8 giugno. Un via libera importante ed atteso non solo da appassionati, ma anche dal settore turistico che cammina spesso di pari passo a tali occasioni.

Al di la dei dubbi sulla possibilità che la Sicilia possa riaprire tali attività una settimana prima del resto d'Italia, la disposizione sulle discoteche ha suscitato clamore.

In queste ore, arrivano i primi chiarimenti dallo stesso governatore in merito. "Se è un luogo dove ascoltare musica all'aperto, allora siamo pronti a farlo, ma se un luogo in cui mettere in 50 metri quadrati 30-40-50 persone allora diventa veramente difficile" ha affermato al Giornale di Sicilia.

Musumeci però guarda all'estate in arrivo e al settore turistico, che al momento è il più martoriato dalla crisi economica in atto e apre alla possibilità di ospitare turisti stranieri.

Il dibattito si apre su una sorta di "patente di immunità", che possa rappresentare il lascia passare per chi vorrà venire in Sicilia per le proprie vacanze, anche se proveniente dall'estero, in considerazione che presto l'intero territorio nazionale potrebbe cessare di essere blindato, naturalmente in base all'andamento della curva epidemiologica.

Indubbiamente, si tratta di ipotesi che dovranno essere vagliate giorno per giorno. Inoltre, il virus continua a circolare in modo asintomatico e certamente per evitare contagi non basta un certificato che attesta di non aver mai contratto febbre e/o manifestato altri sintomi.