Convenzione tra Parco Archeologico e Pro Loco Partanna. Avviata ricerca di volontari e professionisti per valorizzare il sito

Il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa ha pubblicato, lo scorso 17 maggio, due avvisi pubblici per la creazione di due “short lists” di soggetti da selezionare per attività di accoglienza e valorizzazione del Parco, svolta dall’associazione Pro Loco Partanna.

Quest’ultima ha sottoscritto, aderendo ad un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, una convenzione con il Parco per coadiuvare lo stesso in attività di assistenza alla fruizione, avviando una collaborazione a supporto del Parco e delle sue attività, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione e incremento del numero dei visitatori.

Si cercano sia soggetti “con provata professionalità” che non, da selezionare “per attività di accoglienza e valorizzazione del Parco Archeologico di Selinunte” che andranno ad integrare la struttura operativa dell’ Associazione Pro Loco Partanna.

Per quanto riguarda i primi si cercano soggetti in possesso dei seguenti titoli:

Assistenti di tipo A.

Diploma di scuola media superiore (titolo preferenziale studi umanistici/artistici)

1) Esperto organizzazione e gestione di eventi e educational tour.

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.

2) Esperto di prodotti audiovisivi

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.

3) Esperto social media marketing e webmaster

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.

4) Esperto in itinerari turistico culturali - valorizzazione itinerari

turistico/culturali/enogastronomici.

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.

5) Esperto fotografo - Esperto nella realizzazione di campagne fotografiche finalizzate alla valorizzazione delle attrattive archeologiche, naturalistiche, turistico culturali.

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.

6) Esperto in interpretariato in lingue straniere.

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.

7) Esperto in attività didattiche e di laboratorio archeologico e teatrale.

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.

Assistenti di tipo B.

Laurea :

8) Laurea magistrale in lingue e/o letteratura straniera o titolo equipollente, perfetta conoscenza di almeno due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano desumibile dal curriculum.

9) Laurea triennale comunicazione e marketing (esperienza professionale da dimostrare con curriculum).

10) Laurea triennale/magistrale o equipollente in economia e commercio con esperienza.

11) Laurea magistrale o equipollente (Scienze Naturali — Scienze Agrarie — Scienze del Turismo — Ingegneria per l'Ambiente e Territorio), esperienza almeno quinquennale da dimostrare con curriculum.

12) Laurea in giurisprudenza con esperienza professionale almeno quinquennale e conoscenza del "Codice degli appalti" di cui al D.Lgs. 50/2016 e delle sue implicazioni.

L'iscrizione negli elenchi non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di collaborazione e consulenza

Come detto però si cercano pure soggetti anche senza provata professionalità.

Per le valutazioni di merito potranno essere considerati i seguenti elementi distintivi: a) Voto di diploma/laurea; b) Conoscenza delle lingue straniere; c) Frequenza a master post-universitari e/o corsi di specializzazione di Università pubbliche e private in materie correlate al profilo richiesto”. Una volta entrati nella “short list”, si potrà essere esclusi per “gravi negligenze o ritardi nell’espletamento degli incarichi”.

Dalla lettura dell’avviso sembrerebbe che i soggetti in questione siano dei volontari e non viene specificata alcuna retribuzione per l’attività svolta.

L'iscrizione alle “short-lists” è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

1) Domanda redatta utilizzando lo schema degli Avvisi;

2) Curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto in ogni pagina, in conformità allo schema in allegato;

3) Fotocopia fronte/retro di un documento d'identità.

4) Elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati (facoltativo);

5) Titoli, pubblicazioni e documenti ritenuti utili (facoltativo);

Tale documentazione dovrà essere trasmessa, a far data di pubblicazione della short list e per giorni 10, secondo le seguenti modalità:

1) a mezzo posta elettronica PEO all'indirizzo, parco.archeo.selinunte@regione.sicilia.it e parco.archeo.selinunte@gmail.com

2) L'oggetto della PEO dovrà contenere la seguente dicitura: " Costituzione della Short List di volontari da selezionare per attivita’ di accoglienza e valorizzazione del Parco Archeologico di Selinunte, svolta dalla Associazione Pro Loco Partanna“.

Farà fede la data e l'ora di ricevimento dell'ufficio di protocollo del Parco.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione e, pertanto, è facoltativo allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio. Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione.

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità previste saranno valutate dall'Ufficio di Staff della Direzione e dal Presidente della associazione Pro Loco Partanna, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti minimi richiesti per ciascun profilo.

L'elenco dei collaboratori sarà utilizzato come strumento di identificazione dei soggetti qualificati a collaborare e fornire, nelle forme previste dalla normativa vigente, le consulenze necessarie all'attuazione della attività di assistenza prevista.