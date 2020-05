CVetrano, uomo trovato morto in casa. Da giorni non si avevano più sue notizie. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri

del 2020-05-20

Si è spento in completa solitudine Luigi Lombardo, 84enne di Castelvetrano. E' stato trovato senza vita al piano terra della sua abitazione in via Pietro Luna in stato di evidente decomposizione. E' stata una vicina di casa a cercarlo, bussando invano alla porta per poi avvertire i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Sul posto anche il medico legale per accertare le cause del decesso. La donna che ha avvertito le Forze dell'Ordine lancia un appello per una immediata sanificazione del posto: "Una spiacevole notizia. A volte si allontanava da casa per lunghi periodi per cui nessuno di noi si aspettava questo fatto. L'odore di putrefazione si avverte chiaramente. Abbiamo anche dei bambini in casa. Speriamo vivamente domani possano intervenire gli addetti per la corretta sanificazione".

Luigi Lombardo era solito utilizzare la sua immancabile bicicletta per gli spostamenti; era uno che non le mandava a dire a nessuno. Spartano idealista, aveva negli anni settanta fondato un movimento Benessere e Civiltà durato poco tempo e si ricordano i suoi improvvisati comizi tra qualche sorriso ironico dei suoi amici.

Era un anarchico buono. Si ricordano le sue filippiche contro i politici di turno anche se negli ultimi anni di politica non ne voleva più sentir parlare.

Nel 2017 aveva partecipato anche ad una puntata della trasmissione Uomini e Donne di Canale 5. La foto lo ritrae proprio in quell'occasione. Ci piace ricordarlo come un uomo solare ed elegante.