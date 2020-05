La fase 2 dimentica i centri di riabilitazione: pazienti senza cure e fisioterapisti fermi da due mesi e mezzo

di: Rosalia Ventimiglia - del 2020-05-20

Nonostante la pandemia mondiale di covid19, nonostante il distanziamento sociale, la quarantena, l'allontanamento da amici, parenti, conoscenti, gli inni al balcone, i flashmob, le bandiere, i cartelloni colorati, la società non cambia affatto e in fase 2 (la famosa ripresa graduale della normalità) riaprono tante attività, ma non tutte, si a trucco e parrucco, si a abbigliamento, scarpe e suppellettili ma no alle cure, alla riabilitazione, all'assistenza dei disabili.

Belli si, curati no!

Contraddizioni di un governo nazionale e regionale, che sta cercando di ridare una parvenza di normalità ad un Italia totalmente sconvolta della pandemia, ma che non ascolta le esigenze di tutti, lasciando a casa i deboli, gli indifesi.

Tanti comitati tecnici scientifici, taske force e dibattiti ma poca praticità, poca semplificazione delle linee guida, troppe parole pochi fatti.

In Sicilia, tutti i centri di riabilitazione restano ancora chiusi, niente fisioterapia, niente assistenza ambulatoriale ai disabili.

Nessuna notizia certa ancora ad oggi, 20 maggio: pazienti a casa, fisioterapisti in cassa integrazione in deroga ovvero senza un soldo da due mesi e mezzo, tutto il personale ormai allo stremo delle proprie possibilità di affrontare la quotidianità.

Si aspettano le linee guida regionali per la riapertura, quando? Verranno ascoltati fisioterapisti per consigli come esperti? I pazienti potranno tornare presto a curarsi?

Chi vivrà vedrà, del domani non vi è certezza!