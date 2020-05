CVetrano, l’associazione Panta Rei aderisce alla campagna “Maggio dei Libri”

di: Comunicato Stampa - del 2020-05-26

In occasione del “Maggio dei libri”, la campagna di promozione della lettura lanciata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giunta quest’anno alla X edizione, con oltre 2.500 iniziative ad essa aderenti, l’Associazione Panta Rei di Castelvetrano ha accolto l’invito del Comune di Castelvetrano al fine di sostenere la detta campagna.

Convinta che il momento sia particolarmente favorevole per la riscoperta di un’attività che permette di coinvolgere persone di tutte le età favorendo i rapporti sociali, l’associazione si propone di offrire il proprio contributo per la riuscita dell’iniziativa mediante il rilancio del progetto della “BANCA DEL LIBRO”.

L'associazione "PANTA REI" nasce il 16 Dicembre 1997 con l’obiettivo di creare un centro di attività associative basato sul volontariato e senza finalità di lucro che favorisca la convivenza democratica in un contesto di rispetto civile e di solidarietà.

Attraverso le sue attività, si vuole contribuire alla crescita della coscienza politica e sociale della comunità, stimolando la partecipazione dei propri associati anche al governo della cosa pubblica in collaborazione con altri organismi locali, nazionali ed internazionali che abbiano scopi e valori analoghi.

Di seguito alcuni dei progetti portati avanti dall’Associazione:

- Progetto Every Green "un amico per amico": attività di volontariato finalizzata all’assistenza di persone in età avanzata e alla creazione di rapporti sociali che permettano di "... trascorrere insieme piacevoli ore di serenità e svago";

- Appello per Safva: partecipazione alla mobilitazione internazionale attraverso la raccolta di firme ed altre iniziative al fine di evitare la lapidazione a morte della giovane ragazza nigeriana stuprata e madre di un bimbo;

- Banca del Tempo: progetto di scambio solidale di vari servizi fra gli iscritti;

- Coordinamento nazionale di Arezzo: partecipazione nel mese di Ottobre 2002 alla conferenza nazionale per la modifica della legge sul volontariato (266/91)per potenziare i centri servizi per il sostegno delle organizzazioni di volontariato a livello locale.

- Banca del libro: scambio di libri fra soci

La “Banca del Libro”: è un progetto avviato nel 2014 al fine di stimolare l’interesse per la lettura, favorendo i contatti tra lettori ( e non) mediante varie attività.

La “Banca del Libro” è un servizio rivolto agli appassionati di letteratura iscritti all’Associazione “PANTA REI” disposti a cedere i propri libri, sia in via temporanea che in via definitiva, all’associazione, la quale provvederà a sua volta a rimetterli in circolazione cedendoli ai soci che ne fanno richiesta.

Il Progetto conta attualmente oltre 180 libri, di cui circa 30 di letteratura per ragazzi; periodicamente, in base alle segnalazioni dei soci, viene stilata una classifica delle nuove pubblicazioni di cui l’associazione terrà conto nel momento in cui si dovesse verificare la possibilità di procedere all’acquisto di nuovi libri da mettere a disposizione dei soci.

Per la copertura delle spese di gestione ogni socio aderente alla “Banca del Libro” versa un contributo volontario (per il 2020 consigliati € 5,00).

L’eventuale disponibilità finanziaria così ottenuta verrà utilizzata per acquistare i libri in base alle segnalazioni pervenute.

Sulla scorta delle segnalazioni dei soci, sarà possibile realizzare un’attività di cineforum cui fare seguire un dibattito con scambi di opinioni sul romanzo e la versione cinematografica che ne è stata fatta.

Quanti fossero interessati all’iniziativa possono inviare una email:pantarei2014@libero.it,pantareicastelvetrano@gmail.com, oppure contattare gli organizzatori telefonando ai nn.3400814578(Sig.ra Amara), 3381445679 (Sig.ra Cancemi) o 3493792187(Sig. Di Bella)