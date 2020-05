Campobello, Consigliere si dimette e in tre rinunciano a subentrare. Giovedì il giuramento in video conferenza di Brigida Pisciotta

di: Francesca Caprarotta - del 2020-05-20

Convocato il consiglio comunale a Campobello di Mazara per la giornata di domani, giovedì 21 maggio, alle ore 17,00 in videoconferenza, nel rispetto delle misure igienico sanitarie per l'emergenza COVID19, durante il quale presterà giuramento la nuova consigliere comunale, Brigida Pisciotta, quarta dei non eletti, a surroga di Gaudenzia Zito.

Lo scorso 27 gennaio, quando non si immaginava che l’epidemia di coronavirus di lì a poco avrebbe raggiunto tutto il mondo, a pochi mesi dal ritorno alle urne, la Zito si era dimessa dalla carica di consigliere comunale, eletta nella lista civica “Democrazia e libertà” a sostegno del sindaco Castiglione e quindi consigliere di maggioranza.

In questi mesi si sono susseguite 3 rinunce a ricoprire la carica di consigliere comunale: durante i primi di febbraio rinunciarono sia Giuseppina Faugiana, prima dei non eletti, poi Antonino Mirabile e a marzo anche Gaspare Bono.

Domani in seno al consiglio comunale convocato, finalmente avverà la surroga. La neo consigliera Brigida Pisciotta sarà presente fisicamente presso la sala delle adunanze per il giuramento.