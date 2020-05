Castelvetrano. Vietati i fuochi dal 15 giugno al 15 ottobre. Ecco le sanzioni per i trasgressori

del 2020-05-20

Il sindaco Alfano ha emesso un'ordinanza sindacale per prevenire il rischio incendi nel territorio di Castelvetrano. Nella fattispecie, si disciplina il periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre, durante il quale saranno in vigore i seguenti divieti:

1)È fatto divieto di accensione dei fuochi di ogni genere.

2) È fatto divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco.

3) È fatto divieto di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso.

4) È fatto divieto in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con vegetazione facilmente infiammabile, parchi e pinete urbane, ricadenti all’interno del territorio comunale, di:

a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;

b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;

d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e, comunque, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli enti od organi competenti;

e) parcheggiare veicoli su aree in presenza di erba e vegetazione secca.

5) È fatto obbligo per i proprietari o conduttori dei fondi rustici, di aree verdi urbane, di aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, non coltivate o abbandonate, di effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia e bonifica, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione

6) La sterpaglia e la vegetazione secca, presente di solito nelle immediate vicinanze delle strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade nonché in prossimità di fabbricati, impianti, lotti interclusi e di confini con la città.

7) Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l’obbligo di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza e di provvedere al mantenimento della pulizia.

8) I lavori di pulizia, di bonifica dei terreni o bordi stradali devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile.

9) I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, anche per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio stesso per un raggio non inferiore a 10,00 metri, salve le diverse disposizioni di legge che impongono distanze maggiori.

Ecco, le sanzioni previste:

- Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 500,00.

- Le violazioni alle norme comportamentali della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 ad Euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.

- Nel caso di mancata diserbatura di aree incolte, che riguardano fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione di Euro 173,00 a Euro 695,00.

- Nel caso di procurato incendio, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00.