Salemi, appaltati lavori di pulizia marciapiedi e di potatura alberi pericolanti

di: Francesca Caprarotta - del 2020-05-20

La ripartenza dopo il lockdown sancisce anche il ripristino delle attività amminitrative volte alla manutenzione del verde pubblico. A tal proposito, il comune di Salemi ha affidato alcuni lavori per l'anno 2020 a privati. In particolare, la pulitura di marciapiedi e cunette è stata affidata alla ditta salemitana "Caradonna Angelo", che si è aggiudicata i lavori per un importo di euro 10.890,95.

Affidati anche i lavori urgenti riguardanti la potatura e messa in sicurezza alberi pericolanti, per un importo complessivo di €. 7.213,69, comprensivo di IVA al 22%.