La Folgore "sogna" l'Eccellenza e Onorio dà la sua disponibilità e punta ad allargare la Società

di: Redazione - del 2020-05-23

E' ufficiale lo stop definitivo ai campionati di calcio dilettantistici. Dalla Serie D alla Terza Categoria, non si tornerà più in campo. Stessa sorte per i campionati femminili dalla Serie B a scendere e di calcio a 5. Si tornerà a giocare nella stagione 2020/2021.

Il prossimo 22 giugno è prevista la convocazione del Consiglio federale della Lega Nazionale Dilettanti e da lì si cominceranno a tracciare i percorsi per i campionati della prossima stagione e si decideranno le sorti delle squadre che retrocederanno e di quelle destinate invece al salto di categoria.

Tra queste, nel campionato di Promozione Sicilia girone A, c’è la Folgore che, arrivata prima della sospensione ad un punto dalla capolista Sciacca e alle semifinali di Coppa Italia (la cui vincitrice viene promossa), avrebbe tutti i titoli e meriti per fare il salto di categoria in Eccellenza.

Considerato però che molte società potrebbero rinunciare all’iscrizione per le conseguenze economiche del Covid 19 (mancanza di sponsor e probabile ripartenza a porte chiuse), ci potrebbe essere una selezione naturale che costringerà i vari Comitati a riscrivere gli organici con vari ripescaggi e magari rivedendo il numero delle squadre partecipanti.

I tifosi della Folgore sognano la promozione e un campionato di vertice. Intanto c'è stato un incontro tra l'allenatore Bonino, Fabio Longo, alcune persone di Castelvetrano e lo sponsor Vincenzo Onorio che vuole restare vicino alla Folgore ma ha bisogno di un allargamento societario, di altri sponsor per un campionato importante che potrebbe essere quello di Eccellenza.