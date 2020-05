CVetrano, da una mamma donazione di 100 mascherine per bambini: "Un piccolo gesto per proteggere i nostri piccoli"

del 2020-05-22

Continua la solidarietà in questa fase 2, in cui non siamo esenti dal rischio di contagi, per cui adottare le misure igienico sanitarie necessarie è fondamentale, malgrado i dispositivi di sicurezza non siano sempre disponibili presso gli esercizi vista la grande richiesta. Rosalia Ventimiglia ha donato 100 mascherine pediatriche alla Croce Rossa di Castelvetrano.

"In un momento in cui trovare materiale sanitario è molto difficile, il mio pensiero è andato ai bambini piu piccoli che per esigenze particolari di salute o di vita in comunità hanno bisogno delle mascherine per proteggersi e proteggere da eventuale contagio". Queste le parole di Rosalia, un gesto di solidarietà verso i bambini, da mamma e donna.