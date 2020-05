Demolizioni case abusive a Triscina, Obiettivo Città chiede una commissione di indagine

del 2020-05-21

Il gruppo Consiliare di “Obiettivo Città”, a seguito della pubblicazione su Castelvetranonews.it dell'ultimo comunicato stampa diramato dall’Associazione Triscina Sabbia d’Oro, propone al Consiglio Comunale di impegnare, con l’approvazione della presente mozione di indirizzo, l’Amministrazione della città alla istituzione di una apposita “COMMISSIONE di INDAGINE” per l’accertamento e la verifica della regolare esecuzione delle 42 demolizioni per accertare che tutto sia avvenuto nel pieno rispetto della legge, dei termini e degli obblighi contrattuali.

La proposta nasce in considerazione del fatto che, in data 10 Marzo 2020, sono stati ritrovati manufatti e opere rimastie nel sottosuolo nei lotti siti in località Triscina strade n. 155/c e n. 101, ove erano stati già demoliti dei fabbricati abusivi.

Dall’esame degli esposti trasmessi alle autorità giudiziarie competenti sembrerebbe essere emersa un’incerta attività di smaltimento degli sfabbricidi da demolizione secondo quanto previsto dalla legge per la tutela della legalità e del bene ambientale in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs 152 del 2006 e ss.