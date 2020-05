Torna la voglia di leggere alla Libreria Giralibri del centro commerciale Belicittà

del 2020-05-22

Sta per concludersi la prima settimana dalla fine del lockdown, che ha segnato l'avvio della ripartenza in tutta Italia e quindi anche a Castelvetrano, ove si registra un segnale positivo anche per la lettura.

E' tornata la voglia di leggere al centro commerciale Belicittà, presso cui la libreria Giralibri offre un vasto assortimento di classici, romanzi ed un ampia scelta di libri in promozione... e per i più piccoli favole, prescrittura, libri vacanze, scatole educative linea Montessori, Sassi edizioni ed Headu...

Fate un salto al Belicittà, scoprite l'assortimento della libreria per impegnare il vostro tempo libero con il piacere di un libro per grandi e piccini!