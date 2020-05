"Le stragi e la scelta dell'Arma per aiutare lo Stato". Intervista Rai al Tenente Colonnello Cvetranese Filippo Barreca

del 2020-05-25

Sono passati 28 anni dalla strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Era il 23 maggio 1992 ma è come se fosse ieri. È una data scolpita nelle menti degli italiani e dei siciliani in particolare.

Quell’attentato cambio la storia recente dell’Italia e la vita di tante persone. Anche quella del Tenente Colonnello dei Carabinieri Filippo Barreca, di origini castelvetranesi, che quel giorno decise di diventare Carabiniere.

Così come racconta ai microfoni della RAI, il Tenente Colonnello dei Carabinieri Filippo Barreca, che all’epoca della strage aveva 25 anni, giocava a calcio e aveva altri progetti. “Studiavo per diventare consulente del lavoro, avevo già pianificato tutto quando successe la strage di Capaci. Ancora ricordo quel cratere sull’autostrada, le macchine accartocciate, i volti sconvolti dei soccorritori, ma non dimenticherò mai anche le immagini dei palermitani che si ribellarono durante i funerali di Stato. Quel giorno in me cambiò qualcosa e decisi di fare la mia parte. Al primo concorso utile partecipai, lo vinsi e diventai Maresciallo”.

Nel 2010 si trova ad indagare proprio su Giovanni Brusca, il killer della strage di Capaci. “Sono grato alla Magistratura e all’Arma dei Carabinieri di avermi dato la possibilità di guardare negli occhi quella persona che 18 anni prima mi aveva cambiato la vita schiacciando un telecomando”.