CVetrano, cane impiccato nei pressi di via Errante Vecchia. Indagini in corso. Scattata la denuncia contro ignoti

del 2020-05-23

Alla fine di via Errante Vecchia a Castelvetrano, dopo il canile, è stato rinvenuto ieri un cane seviziato e poi strangolato con un cavo. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani, i Carabinieri e il Veterinario dell’Asp Dott. Strada. Intanto è partita la denuncia contro ignoti e sembra che altri due cani presenti in zona siano finiti in delle trappole per conigli.

In loco è giunto anche Enrico Rizzo, Capo della Segretaria Nazionale del Partito Animalista Europeo il quale ai nostri microfoni ha dichiarato: “Giunto sul posto, e dopo essermi accertato della presenza dell’animale, ho chiesto l’intervento delle Autorità. In brevissimo tempo è giunta la Polizia Municipale, i Carabinieri ed il veterinario dell’ASP di Trapani che ha purtroppo confermato il fatto che il povero cane è stato seviziato ed impiccato. Sarà adesso la Magistratura ad avviare le indagini per provare a risalire al criminale delinquente che non può definirsi uomo”.