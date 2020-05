"Torretta presa d'assalto senza alcuna forma di controllo o distanziamento sociale". La denuncia di Torretta CambiaVento

di: Comunicato Stampa - del 2020-05-25

Purtroppo, questa mattina la nostra amata Torretta si presentava in questo stato. La cosa che colpisce di più di questo scatto è la contrapposizione tra la bellezza della nostra borgata, del suo mare e l'inciviltà di chi la vandalizza costantemente.

Purtroppo (è il caso di dirlo) la riapertura post Covid ha prodotto i risultati peggiori che potevamo aspettarci, con un numero sconsiderato di persone che hanno preso d'assalto Torretta senza alcuna forma di controllo o distanziamento sociale.

Sembra incredibile che solo 3 settimane fa il territorio fosse pattugliato costantemente dalle forze dell'ordine, anche con l'ausilio di elicotteri, che elevavano contravvenzioni ai residenti per il solo fatto di essere seduti su una panchina, mentre ieri in piazza regnava il caos.

Non è accettabile che Torretta nei week end si trasformi in un mega porto franco ove non vige alcuna regola, né giuridica né sociale.

Chiediamo quindi alle autorità competenti, al Sindaco di Campobello di Mazara e al Sindaco di Mazara del Vallo, di prendere gli opportuni provvedimenti ascoltando le istanze dei residenti. L'associazione si mette a disposizione quale strumento di interlocuzione per avviare un proficuo dialogo che porti alla soluzione del problema.

Torretta CambiaVento