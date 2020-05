L'Opposizione sulle dichiarazioni dell'Ass. Cappadonna sul mancato rispetto dei divieti a Marinella

del 2020-05-25

Dopo il duro sfogo dell’Assessore Manuela Cappadonna ( clicca qui per leggere l'articolo) in merito al comportamento di alcuni concittadini che ieri a Marinella di Selinunte non hanno rispettato, in particolare all'interno della piazza in legno, i divieti in materia di contagio Covid-19, arrivano le prime reazioni da parte dell'opposizione.

"Consideriamo deprecabili le dichiarazioni dell’assessore Cappadonna". A dichiararlo è Pasquale Calamia Segretario del PD di Castelvetrano. "Chi rappresenta le istituzioni deve sempre mantenere la calma, pur quando i cittadini violino un divieto. Bisogna sempre avere misura a garbo nel dire le cose, a nostro avviso sono indispensabili attivare misure di prevenzione quali la presenza dei vigili urbani nel fine settimana nelle borgate".

Queste invece le dichiarazioni di Calogero Martire di Obiettivo Città. "Ho letto lo sfogo di un assessore che criticava la presenza di tanta gente a Marinella di Selinunte all’interno della piazzetta in legno. Questo assessore inoltre aggiungeva che la gente non ha tenuto conto del fatto che la piazza fosse chiusa, in quanto pericolante, affollandola ugualmente, reagendo con un post inqualificabile che di seguito pubblicherò.

Due osservazioni: la piazza era stata chiusa con nastro rosso e con l’esposizione di cartelli. Dopo pochi giorni il nastro rosso e i cartelli sono scomparsi e non mi sembra che ciò sia accaduto per caso, ma a causa di una precisa volontà di questa amministrazione.

Seconda cosa, ieri sulla piazza c’erano tavolinetti e sedie poste dai commercianti, che per due mesi sono stati chiusi e che lo scorso anno a proprie spese, ne hanno sistemato il piano di calpestio, e non mi sembra che nessuno, compreso l’assessore abbia fatto qualcosa per impedirlo.

Mi chiedo allora, perché i lavori di ripristino non si avviavano già tempo addietro o addirittura subito dopo l’emergenza sanitaria dato che i soldi stavolta erano disponibili grazie ad un emendamento in bilancio ed a una mozione approvata in consiglio? Si sono avviati quelli per la pulizia del porto (da parte della regione) non vedo perché non si potevano fare quelli della piazzetta. Inoltre era quantomeno scontato che non appena possibile e con l’avvento della stagione estiva la gente e i commercianti si sarebbero riversati nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina.

Allora la considerazione finale derivante da questa breve premessa potrebbe essere quella che l’assessore prima fa mettere i sigilli alla piazzetta, poi li toglie perché si rende conto di creare un danno ai commercianti del luogo spingendo la gente a recarsi altrove, e infine, lo stesso assessore, per evitare assunzioni di responsabilità che inevitabilmente sarebbero ricadute sulla sua persona fa un comunicato stampa definendo migliaia di persone dei cretini, testuali parole "la mamma dei cretini è sempre incinta”.

Io penso senza entrare nel merito che sicuramente abbiamo individuato la mamma dei cretini lasciando il resto davvero alle considerazioni della gente comune che merita ben altra attenzione da parte di questa amministrazione che quella di mettere il filo spinato con corrente elettrica per evitarne l’accesso. Non è la prima volta che un componente dell’amministrazione usa questi toni nei confronti dei cittadini. Autorità e autorevolezza sono ben altra cosa. Davvero Vergognoso e meritevole di rilievo ufficiale nelle sedi opportune".