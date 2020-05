“Possibile inquinamento alla foce del Modione”. Legambiente CVetrano chiede verifiche sullo stato delle acque

del 2020-05-25

La sezione castelvetranese di Legambiente scrive al Comune di Castelvetrano, all’ARPA e al Direttore del Parco Agró per una segnalazione di acqua con schiuma e cattivi odori, verosimilmente inquinata, alla foce del fiume Modione, ( in pieno parco archeologico). La segnalazione, ricevuta da Legambiente Sicilia da parte di un citttadino la scorsa settimana, è finalizzata a chiedere un accertamento circa lo stato delle acque affinché vengano attivate le opportune azioni volte ad individuare le cause di questo probabile inquinamento lungo il percorso del fiume nel territorio comunale di Castelvetrano e non.

“L’ecosistema fluviale - chiariscono dal Circolo Legambiente Crimiso - è importante e significativo per l’habitat e la vegetazione, in particolare in questo tratto finale all’interno del parco archeologico anche per le implicazioni negative sul flusso turistico. Si chiede, altresì, quali azioni sono state e/o si intendono intraprendere per individuare e contrastare eventuali scarichi illeciti come quelli emersi all’interno della borgata di Marinella di Selinunte”.