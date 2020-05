di: Redazione - del 2020-05-25

Anche domani, il mercatino settimanale di Castelvetrano sarà riservato ai generi alimentari, in attesa che si possa allestire al meglio la ripartenza generale, in modo che si rispettino le misure igienico sanitarie dovute all'emergenza sanitaria, e quindi per evitare assembramenti.

Foto:archivio