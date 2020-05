(VIDEO) Incendi e colonne di fumo tossico nelle campagne vicine a via Campobello. "Servono più controlli"

del 2020-05-26

Giungono alla redazione di Castelvetranonews diverse segnalazioni in merito a roghi sospetti nella zona di via Campobello di Castelvetrano. Sembrerebbero verosimili incendi di rifiuti, in quanto il fumo che si espande è nero ed emana cattivo odore.

Nel video che vi sottoponiamo, potete sentire lo sgomento delle persone che abitano in zona, nel vedere il rogo e respirare le esalazioni, che possono anche nuocere alla salute, quindi anche essere tossiche.

Il senso civico è essenziale in una comunità, ma quando esso viene meno, è giusto ricordare che la legge vieta questo tipo di attività, che mina la tutela ambientale e la salute pubblica.