Francesco Vento nuovo Consigliere Comunale per i 5 Stelle. Ieri il giuramento

del 2020-05-27

Durante la seduta consiliare di ieri è avvenuto il giuramento come consigliere comunale di Francesco Vento, primo dei non eletti nella lista del M5S. 36 anni, attivista della prima ora, è tra i fondatori del meet up di Castelvetrano. Lavora presso un’azienda di metalmeccanica ed è appassionato di tecnologia e ricerca scientifica negli ambiti delle energie rinnovabili.

Impegnato nel volontariato, in consiglio comunale porterà un notevole bagaglio di esperienza di attivismo e associazionismo sul campo, sinonimi di partecipazione politica attiva pluriennale nel territorio provinciale.

“Ricordo quanto tutto ebbe inizio a Castelvetrano. - aveva dichiarato alla nostra Redazione - Ora potrò impegnarmi fattivamente per il bene della città affinché l’impegno profuso in questi anni, sia messo a frutto appieno per la collettività, con spirito di sacrifico per un territorio che ha bisogno certamente di una rinascita culturale, economica e sociale.”