Marinella, da stamane reti di protezione per impedire l'accesso in alcuni tratti della piazza in legno

del 2020-05-26

Domenica numerose persone a Marinella Di Selinunte, incuranti dei divieti e del filo rosso di delimitazione, hanno tranquillamente raggiunto e percorso la Piazza in legno che in diversi tratti è ammalorata e rappresenta un rischio. In attesa che partano le attività di manutenzione per un importo di 80 Mila Euro il Comune è corso ai ripari per evitare che ciò si possa ripetere. Stamane, proprio per evitare che i cittadini possano subire danni fisici a causa delle condizioni non ottimali della piazzetta lignea, sono state installate delle reti di protezione.