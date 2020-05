"L'Ass. Oddo si dimetta o gli vengano revocate le deleghe". Attacco del Consigliere Curiale. Alfano interviene

del 2020-05-26

Durante il Consiglio Comunale in corso oggi a Castelvetrano tanti sono stati gli argomenti dibattuti e discussi. Tra i temi anche la richiesta del consigliere Giuseppe Curiale (Obiettivo Città), il quale ha evidenziato che l'Assessore Oddo sarebbe stato poco vicino alla Città e ai cittadini, e ha chiesto le sue dimissioni o la revoca delle sue deleghe molto importanti. "Non facciamo che - ha aggiunto Curiale - è stato isolato come la Chiara Modìca Donà delle Rose per aspettare magari una sua sostituzione. Non è stato presente nemmeno nelle video conferenze e questo ci stranizza che un Assessore non sia presente in momenti così importanti per la città".

Alle dichiarazioni del Consigliere Curiale ha risposto il Sindaco Alfano il quale ha chiarito che l'Assessore Oddo è in prima linea nel progetto che ha portato al finanziamento da 5 Milioni per la ristrutturazione dello Zeus Hotel, si sta adoperando per l'agenda urbana e il risultato del suo lavoro si vedrà nel tempo".