"Turismo a Marinella anche a Ottobre e Novembre. Tante le cancellazioni. Uniamo le forze". Intervista all'imprenditore Enzo Caldarera

di: Doriana Margiotta - del 2020-05-27

Nonostante le previsioni sicuramente non rosee, oltreoceano arrivano segnali di fiducia nei confronti del nostro Paese. L'autorevole New York Times lo scorso 8 Maggio, ha inserito in un suo articolo l'Italia tra i 10 posti più sicuri per le vacanze estive in questo periodo di pandemia. Il giornale spiega, infatti, come sia importante in Italia la necessità di fare ripartire l’economia, soprattutto il turismo. In particolare l’autrice dell’articolo indica le regione del sud come i luoghi più sicuri dove trascorrere le vacanze, perché i numeri dei contagi sono molto bassi.

Effettivamente il 23 maggio per la Sicilia è stato un giorno importante perché non ha registrato nessun contagio, così come dichiarato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Una data che fa ben sperare per la nostra regione, che ha bisogno di ripartire il più in fretta possibile affinché si possano arginare le perdite economiche causate dal covid-19.

Inoltre il “Sole 24 Ore” ha pubblicato, qualche giorno fa, un grafico in cui si evince che la provincia di Trapani non ha registrato nuovi casi negli ultimi 14 giorni, e basandosi sui dati della Protezione Civile se nelle prossime due settimane non si registrano nuovi contagi, possiamo in buona sostanza considerarci fuori dalla pandemia. La fase 2 per fortuna si sta rivelando per noi molto positiva e dobbiamo sfruttare questi dati a nostro vantaggio.

Delle prospettive di ripresa del settore del turismo ne abbiamo parlato con un nostro giovane imprenditore, Enzo Caldarera che, insieme alla moglie Rita, è il proprietario del B&B "Tempio di Hera" a Marinella di Selinunte.

Dopo avere lavorato in varie località italiane per molti anni, ha deciso di tornare a Castelvetrano ed investire nel nostro territorio. Quali differenze ha riscontrato tra i due modi di fare turismo?

Per mia fortuna ho avuto la possibilità di lavorare in varie località italiane, all’interno di strutture turistiche a cinque stelle, come per esempio l’hotel Kempinski, con varie mansioni tranne che la cucina, per conoscere tutti gli aspetti di questo settore. Fare un paragone tra il loro modo di fare turismo e il nostro è molto complicato. Innanzitutto il nostro territorio non è preparato ad accogliere questo tipo di turismo elitario, perché non abbiamo i servizi adeguati per poter soddisfare tutte le loro richieste.

In tanti anni che lavoro a Selinunte, ho notato che si riserva poca importanza al turismo, non solo da parte dei cittadini ma anche delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute in questi anni. Avere una stagione turistica che va da luglio a settembre è veramente avvilente perché le potenzialità del nostro territorio sono vastissime, ma vengono valorizzate troppo poco.

Ci vuole un cambio radicale di mentalità. Deve pensare che io ho fatto parte della prima classe dell’Istituto Alberghiero di Castelvetrano, eravamo una ventina di ragazzi, di questi solo io sono tornato in città, il resto è andato a lavorare in altre regioni d’Italia e non è più tornato. Le racconto questo per farle capire quante poche speranze ci sono di poter lavorare in questo settore a Castelvetrano.

Orami l’estate dicono sia compromessa, ma si può cogliere qualche nuova opportunità da questa situazione?

Quando lavoravo in Toscana la stagione iniziava ad aprile e terminava a fine ottobre solamente perché il clima non era più adatto, noi dalla nostra abbiamo anche quello e potremmo sfruttare anche i mesi autunnali dove le temperature sono ancora miti, attirando per esempio i turisti del Nord Europa che non conoscono le nostre zone.

Tempo fa si è svolta una video conferenza tra l’amministrazione locale e noi del settore turistico per cercare una soluzione per far ripartire il settore, che purtroppo è stato fortemente penalizzato dalla pandemia che ha investito tutto il paese.

Ho chiesto in quell’occasione di puntare sui mesi di Ottobre e Novembre, dove oltre al clima possiamo valorizzare le nostre ricchezze locali, per esempio la raccolta delle olive e la produzione di olio che in quel periodo sono in piena produzione, coinvolgendo le aziende locali e creando un percorso enogastronomico che attirerebbe molta gente.

Ci vuole la collaborazione di tutti, non solo del Comune, ma anche degli imprenditori, dei commercianti e della gente del posto. Solo se uniamo le forze e ci reinventiamo possiamo sperare in una rinascita per Castelvetrano.

Anche voi avete avuto disdette?

Siamo stati una categoria molto penalizzata, perché tutto quello che abbiamo perso non lo possiamo recuperare. Solo nel mese di marzo abbiamo ricevuto disdette per marzo, aprile e maggio. Sono ancora in bilico i mesi estivi. L’anno scorso è stata una stagione negativa per quanto riguarda le presenze turistiche non solo per il mio B&B ma anche per le altre strutture ricettive, e speravamo in un 2020 più proficuo, purtroppo non è stato così. Le nostre speranze sono legate al 3 giugno, data in cui si riapriranno, mi auguro, le frontiere e si potrà sperare in una ripartenza.

Secondo me la gente anche se con un po’ di timore, tornerà a viaggiare, soprattutto nei posti dove la curva dei contagi ormai si è azzerata.

La provincia di Trapani, in base ai dati giornalieri, è ormai fuori dalla pandemia e potremmo sfruttare questa cosa a nostro vantaggio, facendo per esempio un campagna turistica in cui pubblicizziamo il nostro territorio come Covid Free.

Cosa ti aspetti dall’amministrazione locale per la ripartenza di Marinella di Selinunte?

L’amministrazione deve imporre delle regole giuste per mantenere il decoro e la fruibilità di Selinunte. Creare un progetto turistico che venga rispettato da tutti. Un esempio banale è la ZTL, che in tutto il resto d’Italia viene rispettata e viene considerata una giusta soluzione per valorizzare i centri storici, invece da noi è stata molto criticata, non solo dai singoli cittadini ma anche dai commercianti. Anche in questo il comune deve essere più forte e fare rispettare la ZTL.

Le potenzialità di questo territorio devono diventare progetti reali, ma questo si può realizzare solo se l’amministrazione e l’opposizione guardano nella stessa direzione, cioè avanti, senza fare paragoni con il passato. Abbiamo il Parco Archeologico più grande al mondo, ma per qualche motivo deve rimanere fanalino di coda del turismo siciliano. Dobbiamo difendere tutto ciò che ci appartiene, acquisendo un nuova identità.

Mi auguro che il prossimo anno sia un anno di ripresa, ma è tutto un’incognita perché la nostra vita è legata all’andamento del corona virus, ma ciò nonostante voglio essere ottimista e guardare avanti.

Ringraziamo Enzo Caldarera per questa intervista. Le idee e i progetti di questo giovane imprenditore, che ha voluto condividere con la nostra redazione, sono sicuramente un buon punto di partenza per la rinascita della nostra borgata.