CVetrano, matrimoni civili anche presso palazzi storici e non solo appartenenti a privati. Avviso del Comune

di: Redazione - del 2020-05-26

I matrimoni a Castelvetrano, nei mesi a venire, potrebbero svolgersi in strutture di particolare pregio storico, architettonico, ambientale. Il comune di Castelvetrano cerca sedi ove poter celebrare riti di matrimoni e unioni civili, diverse dal Palazzo comunale.

A tal proposito, è stato emanato un avviso per verificare la disponibilità di siti di rilevanza storica, culturale ed artistica, ambientale e turistica, presenti nel territorio comunale, i cui proprietari siano disponibili a concederli in comodato d'uso gratuito al comune, per cinque anni.

Le sedi, che saranno così individuate, saranno autorizzate come separati Uffici di stato civile dal comune stesso. L'idoneità degli spazi sarà definita tramite sopralluogo di apposita commissione, costituita da membri dell’Amministrazione e del personale interno.

Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, cioè dal 26 maggio, a mezzo raccomandata AR all’indirizzo: "Al Signor Sindaco del Comune di Castelvetrano - Sede", oppure brevi mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelvetrano (TP), Sistema delle Piazze – negli orari di apertura al pubblico; o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it.