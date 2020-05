Tornano ad aumentare i casi di COVID19 in Provincia. Nuovo caso a CVetrano post rientro dal Nord

del 2020-05-27

Dopo diverse settimane tornano ad aumentare i positivi al coronavirus in Provincia di Trapani e il numero arriva a 5 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Castelvetrano 2; Calatafimi-Segesta 1; Trapani 0; Valderice 0; Alcamo 0; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 1; Mazara del Vallo 1; Paceco 0; Salemi 0;

A Castelvetrano i casi quindi salgono a due: all' uomo positivo da diverse settimane che si trova già da tempo nel Covid hotel San Paolo a Palermo in attesa di completa negavitizzazione si aggiunge un nuovo caso. Si tratta di una persona che si trova in isolamento a casa, è un paziente asintomatico di rientro da Verona in quarantena dal 9 maggio (data del rientro). Ripeterà il test non prima di 7 giorni.

- caso Calatafimi Segesta: il paziente era ricoverato a Villa Maria Eleonora dove ha contratto la malattia durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e infine trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione

- caso Mazara del Vallo: si tratta di soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nel proprio domicilio.

- caso Marsala: paziente asintomatico di rientro dalle Marche, in quarantena dal 9 maggio (data del rientro). Ripeterà il test non prima di 7 giorni.

L’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.

Totale tamponi effettuati 9.113

Test sierologici su personale sanitario 5.409

Ricoverati 0

Decessi 5

Guariti e dimessi 119

Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.