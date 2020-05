"Se la Regione non aiuta il nostro turismo pronto a dimettermi. Aiutate tante persone in difficoltà". Le parole del Sindaco Alfano ieri in Consiglio

del 2020-05-27

Ieri si è tenuto il primo consiglio comunale dei tre previsti in questi giorni, segno della ripartenza anche per le attività consiliari e non solo in seno alle commissioni. Il sindaco Alfano ha preso parola nello spazio delle comunicazioni per fare un excursus sul periodo passato in cui vigevano le misure restrittive derivanti dall'emergenza sanitaria, sul quadro attuale e sui possibili scenari futuri, constatata la grave crisi in atto.

Di seguito, proponiamo un'analisi della relazione del primo cittadino, con stralci di quanto dichiarato in aula consiliare, per il momento spostata nei locali dell'ex Convento dei Minimi.

Siamo ancora in emergenza ed è giusto che la cittadinanza tutto lo comprenda, ma dal 30 Gennaio in poi, malgrado il virus verosimilmente sarebbe stato presente anche prima sul territorio italiano, si è avviato un periodo straordinario per la vita di tutti e anche per la macchina amministrativa:

"Ecco perché tante persone erano a casa. E' stato un momento nel quale andava a lavorare soltanto la polizia municipale - che qui ringrazio ancora - ed erano a lavorare soltanto i capi di direzione e quegli uffici per chiamata, per i quali avevamo anche dato i numeri telefonici per eventuali urgenze" - ha affermato il sindaco.

Dallo smart working, all'adozione dei criteri e delle disposizioni del governo centrale, Alfano ha poi relazionato sulle necessità della popolazione.

"Bisognava tenere conto delle esigenze degli indigenti prima dell'emergenza ma quelle soprattutto delle temporanee indigenze di tanta gente che aveva dovuto chiudere le proprie attività". Tantissimi i privati e i proprietari di attività che si sono rivolti al Sindaco, perchè trovatisi in situazioni di bisogno estremo con in tasca "gli ultimi 10, 15 euro e che si trovavano con le spalle al muro. "

"Abbiamo dovuto far ritornare in servizio le persone dei servizi al cittadino perché si potesse in qualche modo organizzare l' esame delle tante tantissime domande che sono arrivate " - ha affermato riferendosi ai buoni spesa, che riguardavano non solo i casi di povertà già "conosciuti", ma anche quelli di "temporanea indigenza".

Durante l'intervento, è venuto fuori anche lo sgomento del primo cittadino di fronte allo scenario dei contagi e delle morti da coronavirus: "Era un bollettino di guerra. Centinaia e centinaia di morti che venivano manifestate ogni giorno al telegiornale. Tutti noi abbiamo vissuto un periodo terribile e tanti dei nostri concittadini hanno vissuto l'emergenza sanitaria ma c'era anche quella economica: gente con bambini piccoli, a cui era venuta a mancare la fettina di carne".

E la generosità di tante persone è stato lodevole: tante le donazioni di privati, di aziende e la partecipazione all'iniziativa del carrello solidale, nonchè il sostegno e la partecipazione della Croce Rossa, ringraziata dal sindaco.

In merito alla crisi economica, Alfano ha relazionato sul turismo, reduce da un incontro con gli operatori del settore. "Ieri ho ricevuto il Presidente dell'Associazione degli albergatori. - ha esordito - Abbiamo condiviso le preoccupazioni.

Purtroppo non sono situazioni che possiamo risolvere in sede comunale. Sono delle situazioni che ricorderemo ai piani più alti, perché in questo momento di crisi e di difficoltà si sono consumate degli errori enormi.

Perché quando la Regione Sicilia, che crea un fondo per le cittadine che fanno turismo e mette l'asticella a 150mila presenze e ci toglie la possibilità di poterne fare parte con le nostre attività, ci fa un torto."

Alfano è stato critico nei confronti dei contributi della regione Siciliana riservati ai comuni che hanno avuto una soglia di presenze, e ha addirittura dichiarato che si dimetterà per protesta se non si interverrà, perchè il turismo è fondamentale per l'economia locale e tutta la comunità.

"Perché per noi è essenziale. Se non ci saranno aiuti concreti e perequativi. Entro fine anno se qui non ci saranno cose concrete, rassegnerò le mie dimissioni in segno di protesta. - ha detto il primo cittadino - Noi non possiamo sopravvivere a questo tipo di situazione."