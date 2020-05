L'appuntato scelto Giuseppe Barcellona torna in servizio. Tanti gli attestati di stima

del 2020-05-28

A poco più di un anno dall'arresto, l'appuntato scelto Giuseppe Barcellona è stato finalmente restituito al suo lavoro. Lavoro svolto diligentemente e scrupolosamente fino al 16 aprile 2019.

Ed è anche per questo che i vertici dell'Arma hanno ritenuto di dovere reintegrare il militare prima che il processo giunga a conclusione, segno tangibile ed inconfutabile che il Barcellona non meritasse affatto l'appellativo gratuito di talpa di Matteo Messina Denaro. Appellativo che peraltro, sin da subito, si è rivelato indicibile a tutta la comunità castelvetranese, luogo dove il militare prestava servizio, nonché ai tantissimi colleghi ed ufficiali che lo hanno conosciuto.

A dimostrazione di ciò gli innumerevoli attestati di stima ricevuti pubblicamente dall'appuntato Barcellona, subito dopo il suo arresto e ad oggi dopo la diffusione della notizia del suo reintegro, altrettanto numerosi sono stati gli auguri e le congratulazioni.

"Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicino - ha detto la moglie del militare raggiunta telefonicamente - ed in particolar modo l'Arma dei Carabinieri e l'Avvocato Gianni Caracci, che ci ha seguiti con professionalità e passione". Il militare è attualmente in servizio presso la Legione a Palermo, in attesa di trasferimento.