L'Ass. Cappadonna elogia il lavoro della Polizia Municipale: "Ha fatto la differenza nel prevenire e contenere la diffusione del virus"

del 2020-05-27

Il lavoro della Polizia Municipale di Castelvetrano è stato elogiato dall'Assessore Manuela Cappadonna, che sui social ha voluto fare un ringraziamento pubblico a tutti gli agenti impegnati costantemente sulle strade soprattutto durante l'emergenza Coronavirus.

"In tutta Italia, come a Castelvetrano, è stato fatto l’impossibile per gestire gli aspetti legati alla pandemia, ma nell'emergenza purtroppo non si fa mai abbastanza. Non era e non è possibile risolvere tutti i problemi, ma l’impegno è stato costante e continuerà ad essere incessante, si lavora senza risparmio di tempo ed energie e l’enorme lavoro sul piano sanitario e organizzativo ha prodotto una serie di risultati quanto mai significativi, uno tra tutti il contenimento del virus.

Abbiamo visto per le vie della città un dispiegamento delle forze dell’ordine a difesa della nostra salute.

Se tutto ciò è stato possibile è anche grazie alla nostra Polizia Municipale che durante l’emergenza Covid-19 ha fatto la differenza nel prevenire e contenere la diffusione del virus.

In modo encomiabile hanno dato prova di aver interpretato il loro lavoro come una missione. La Polizia Urbana ha svolto un lavoro intenso durante l’emergenza, modificandosi, di fatto, in polizia Covid-19.

Nel momento in cui l’allerta era massima e la paura teneva banco, i nostri vigili sono rimasti in strada per adempiere ai loro doveri che, tra l’altro, erano anche piuttosto rischiosi, come per esempio effettuare i controlli su chi era stato messo in isolamento.

Per la gran parte del personale comunale è stato possibile lavorare in smart working, ma per loro non è stato così eppure non si sono MAI tirati indietro presidiando la città, effettuando controlli, sanzionando chi contravveniva alle limitazioni mettendo in pericolo gli altri.

Spesso si sono visti bistrattati e non hanno avuto la giusta considerazione pubblica per quanto fatto e che invece meritano. Perché si tratta comunque di uomini e donne che la mattina hanno lasciato le loro famiglie per tornare a casa in ora tarda, con tutte le apprensioni che l’esposizione al rischio ha comportato, soprattutto nella fase più acuta. Se a Castelvetrano il virus non si è diffuso un grazie particolare va rivolto alla nostra polizia locale che ha lavorato sia per il suo contenimento che in via di prevenzione.

L’emergenza Covid19 ha fatto emergere in modo evidente l’importanza del lavoro della polizia municipale, che pur essendo sottostimata e con la maggior parte dei vigili part time, non ha mai lesinato il suo contributo, dimostrando impegno e abnegazione durante la più grave emergenza sanitaria affrontata dal nostro Paese nel XXI secolo.

Non dobbiamo abbassare la guardia per vanificare gli sforzi fatti a tutto oggi, Il contagio continua la sua lenta ma costante diminuzione ma l’attenzione deve rimanere altissima, anche alla luce dei preoccupanti fenomeni di assembramento/movida registrati un po’ ovunque.

Uscire non è più vietato, non è più necessaria l’auto certificazione ma il distanziamento e l'uso della mascherina sono fondamentali e vorrei rivolgere un appello ai cittadini, un appello alla responsabilità, ricordando che l’emergenza sanitaria purtroppo è ancora in corso e che i comportamenti di ciascuno fanno la differenza.

Un grazie al dott. Caradonna e a tutto il comando per il lavoro svolto in maniera encomiabile".