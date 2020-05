Il differimento dei tributi locali agita il Consiglio Comunale. Discussioni e distanze ma alla fine è arrivato l'ok

del 2020-05-29

Una lunga seduta del consiglio comunale, come d'abitudine ormai a Castelvetrano, si è tenuta ieri e continuerà nel corso della mattina di domani.

Il dibattito di è concentrato interamente su una mozione presentata da Obiettivo città, in merito alla eventuale sospensione e differimento dei tributi comunali, su cui si erano manifestate diverse divergenze già in sede delle conferenze di capogruppo.

Dopo la lettura della mozione, è intervenuto il vicesindaco, assessore e consigliere Biagio Virzì, che ha subito palesato la sua contrarietà a quanto proposto. "La sospensione proposta con la mozione comporterebbe il differimento di una quota notevole di risorse liquide con effetti negativi sulle casse dell'ente" ha affermato Virzì, durante il suo intervento, riferendosi al possibile scenario derivante dal trasferimento di tutte le scadenze dei tributi comunali a fine anno, che comporterebbe un grosso peso in un unico periodo per il contribuente.

A seguire, il consigliere Curiale, del gruppo consiliare Obiettivo città, ha posto l'accento sull'importanza che viene data al tavolo anticrisi dalla maggioranza, criticando quanto esposto da Virzì.

Il consigliere Monica Di Bella del Partito Democratico si è mostrata favorevole al primo punto della mozione, inerente la rateizzazione degli accertamenti tributari comunali, ma non gli altri punti. Vi sarebbero persone più fortunate che hanno percepito stipendi e pensioni, per cui è possibile pagare le tasse anche in questo periodo di crisi post covid. Pertanto, sarebbe necessario "lanciare il messaggio politico che la solidarietà e l'equità devono partire non solo dalle istituzioni o dagli enti comunali, - ha affermato - ma anche da ogni singolo cittadino."

Completamente contrario il consigliere Martire, capogruppo di Obiettivo città, che si è espresso criticamente anche nei confronti del tavolo anticrisi (TAC) e ha dichiarato che le proposte della mozione "non creerebbero sperpero di denaro pubblico, ne ulteriori spese".

I lavori sono proseguiti con l'intervento del capogruppo M5S, Antonio Manuzza, che ha affermato che "Riconoscere tutto a tutti, significherebbe in termini di servizio, non riconoscere niente a nessuno." Favorevole alla mozione anche il Gruppo Misto, il cui capogruppo, Rossana Ditta. "Non farei distinzione - ha detto - tra chi ha percepito qualcosa o meno" in merito a cassa integrazione, bonus, buoni e altri benefici.

Certamente, tutti gli amministratori in questo momento vorrebbero poter fare di più per la cittadinanza, ma spesso tramutare la teoria in pratica è assai difficile. Molto spirito pratico nell'intervento del consigliere Casablanca, che ha invitato a riformulare la mozione in conferenza di capogruppo o a ritirarla e riscriverne un'altra: "Alcuni punti non li posso accogliere" ha affermato.

"Oggi non siamo nelle condizioni di stabilire chi ha subito una perdita" ha affermato la consigliere Viola di Obiettivo città, cercando di rafforzare i concetti esposti dai colleghi di gruppo Martire e Curiale. Favorevole alla mozione anche la consigliere Rosy Milazzo di Insieme si può, che nel suo ragionamento ha fatto leva sul motto "Nessuno deve essere lasciato da solo" e anche il consigliere Ignazio Maltese del Gruppo Misto, che ha affermato: "Diamo una boccata d'aria ai cittadini".

Mentre i lavori continuavano a rilento, vi è stato un breve scontro tra i consiglieri Monica Di Bella del Partito democratico e Rossana Ditta del Gruppo Misto in merito al tavolo anticrisi. A difesa del Tac, è intervenuto il capogruppo M5S Manuzza, mentre l'assessore e consigliere Foscari ha voluto richiamare l'attenzione dei colleghi sui lavori: "Abbiamo perso molto tempo. Dobbiamo snellire i lavori del consiglio comunale. Nessuno si sottrae al miglioramento della propria città".

Il giovane consigliere Giancana del M5S ha contestato la mancata partecipazione al TAC da parte del gruppo Obiettivo città, auspicando che non si trattasse di strumentalizzazione e in merito alla mozione ha affermato: "Peccato che non sia attuabile o superata". E' intervenuto anche il neo consigliere Francesco Vento (M5S), che ha invitato a modificare la mozione nella conferenza dei capogruppo, affermando: "Applicare indistintamente una riduzione o una dilazione dei pagamenti a tutta la cittadinanza senza tenere conto dell'effettiva capacità economica e redditiva delle persone che non affatto subito danni lo trovo ingiusto e poco equo."

A rimarcare lo stesso concetto dell'assessore Foscari sulle lungaggini dei lavori, è intervenuta la consigliere Angelina Abrignani di Fratelli d'Italia, che ha fatto notare come sarebbero bastati pochi minuti di dibattito per comprendere che la mozione non raccoglieva consenso. Mozione che lei avrebbe votato favorevolmente.

A seguire, prima che il presidente del consiglio Patrick Cirrincione convocasse la conferenza dei capogruppo, tanto invocata durante i lavori, gli ultimi interventi, intorno alle 13,30 della consigliere del Gruppo Misto Giuseppa Coppola, che ha evidenziato la condizione anche di chi non si è fermato durante il lockdown, e nuovamente da parte del consigliere Giancana.

I capogruppo sono riusciti a convergere su una posizione condivisa e alla ripresa, intorno alle 14,30, la mozione di indirizzo è stata approvata all'unanimità.

Previsto il differimento dei tributi locali solo previa presentazione dell'autocertificazione, e in particolare in merito al punto A, rateizzazione di accertamenti, la scadenza slitta al 30/6 senza interessi e sanzioni, in riferimento al punto B, per le utenze domestiche della TARI, dal 30/4 si passa al 30/9, al 31/10 e al 20/12. Il punto C è stato ritirato, mentre riguardo gli oneri di urbanizzazione sarà possibile una proroga di 3 mesi, previa acquisizione dei pareri dei responsabili dei settori.