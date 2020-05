Il lettore scrive: "Castelvetrano, in via Emilia mancanza di illuminazione. Si intervenga"

di: Redazione - del 2020-05-29

La mancanza di luce limita le nostre capacità. Se poi si tratta di una strada, si può incappare in diversi pericoli, come una caduta accidentale o lo stimolo per i malintenzionati. Ma anche altro.

Lo sanno bene i residenti della via Emilia a Castelvetrano, che da giorni vivono al buio. Alcuni residenti denunciano la situazione alla nostra Redazione, nella speranza che chi di competenza possa intervenire, affinchè si possa scongiurare qualsiasi eventualità spiacevole e ritornare alla luce.

Tra l'altro, la zona è sede degli uffici del Commissariato e della tenenza della Guardia di Finanza. Non si tratta di una strada secondaria o di campagna. Verosimilmente, si potrebbe pensare che alla base della mancanza della luce ci possa essere un guasto.