"Lavorano per un tozzo di pane e per la dignità. A testa bassa quando diamo gli aiuti". Veronica Ingargiola racconta la situazione dentro l'ex cementificio Cascio

di: Doriana Margiotta - del 2020-05-29

Il Covid-19 ha creato parecchi problemi a tutti i governi che non erano attrezzati per combattere una diffusione così rapida ed estesa di un virus che ha cambiato la vita di tutti. Abbiamo avuto innanzitutto un’emergenza di tipo sanitario che ha messo a dura prova molti paesi e a questa si è aggiunta, a causa dei provvedimenti che hanno portato al block down, quella economica. Ma dove gli stati non sono riusciti con le loro risorse a far fronte agli innumerevoli problemi creati dalla pandemia, si è dovuto ricorrere a forze esterne , rappresentate dal mondo del volontariato.

Mai come in questo periodo le comunità si sono strette intorno alle fasce più deboli e sfortunate e hanno impiegato le loro energie verso chi ne ha avuto più bisogno. Le forze in campo sono state diverse e il contributo di moltissimi giovani è stato fondamentale.

Le associazioni di volontariato sono state numerose e hanno organizzato in poco tempo una catena di solidarietà che ha cercato di abbracciare tutti quelli che avevano bisogno di aiuto. Il nostro territorio non è stato da meno, e diverse associazioni che da anni operano sul campo hanno dato il loro importantissimo contributo.

Tra queste l’Associazione Libera che ha coinvolto un gruppo di ragazzi di Mazara del Vallo per la raccolta di generi alimentari per gli immigrati che si trovano all’interno dell’ex cementificio Cascio a Castelvetrano.

Della situazione in cui vivono queste persone, la redazione ne ha parlato con Veronica Ingargiola, che fa parte di questo gruppo di ragazzi che ha voluto abbracciare questa lodevole iniziativa di solidarietà.

Come è iniziata questa attività di volontariato che la vede coinvolta in prima persona?

"E’ nato tutto molto spontaneamente, Salvatore Inguì dell’Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, ha contattato Gianfranco Casale, che da anni si occupa di volontariato che attualmente ricopre anche l’incarico di consigliere comunale a Mazara del Vallo, per cerare un gruppo che si occupasse della raccolta di generi alimentari per i lavoratori agricoli stranieri che dimorano in un campo all’interno dell’ ex cementificio Cascio a Castelvetrano.

Una comunità di 70 persone che vive una situazione drammatica a causa dello scoppio della pandemia e che aveva bisogno di generi di prima necessità per sopravvivere.

Da quel passaparola è iniziato tutto e nel giro di poco tempo abbiamo formato un gruppo di 10 ragazzi tra i 18 e 28 anni. Ogni lunedì e martedì tramite whatsapp facciamo una lista di quello che serve a queste persone e poi organizziamo la raccolta grazie alla solidarietà di molta gente che ci porta la spesa. Ogni venerdì raccogliamo tutto e li smistano in 70 sacchetti che contengono tutti la stessa quantità di alimenti, all’interno ci sono prodotti di prima necessità cioè acqua, 1 kg riso, una busta di latte, due scatole di legumi e una di tonno.

Il sabato pomeriggio, due di noi si recano al cementificio a portare il tutto. Salvatore Inguì ci ha fatto vedere con i nostri occhi le condizione di precarietà in cui vivono questi braccianti, perché solo così ci si può rendere conto della situazione disastrosa all’interno di questa struttura abbandonata. Con tutta la generosità dei cittadini, non è facile raccogliere 70 kg di riso e a volte capita che sia lo stesso Salvatore Inguì ad aggiungere quello manca.

Ora da qualche settimana abbiamo iniziato anche la raccolta di vestiti, anche quelli molto importanti per queste persone che vivono di poco.

Qual è la situazione attuale all’interno dell’ex cementificio?

Abbastanza precaria ma noi stiamo facendo il possibile per migliorare la loro permanenza in questo campo. C’è stato un periodo in cui è mancata l’acqua e si erano organizzati con dei vecchi serbatoi che probabilmente contenevano prodotti chimici e perciò altamente tossici trovati nelle campagne vicine. Tra le altre cose per trovare un po’ d’acqua spesso facevano diversi chilometri a piedi. Quando entri nel cementificio è come se entrassi in una piccola Africa, con tende di fortuna spesso di materiale tossico come l’eternit.

La situazione igienico sanitaria era terribile, e da qui nasce l’ordinanza di sgombero del Sindaco Alfano. Salvatore Inguì sta cercando una nuova sistemazione per questi uomini , perché in caso contrario queste persone si disperderebbero e sarebbe molto difficile poterli raggiungerli per aiutarli.

Quale è stata la tua esperienza diretta con questi braccianti?

Ha detto bene, sono braccianti agricoli non gente che bivacca e non fa nulla tutto il giorno. Sono uomini abituati a lavorare e a guadagnarsi da vivere senza chiedere niente a nessuno. La maggior parte di loro ha una famiglia da mantenere e il lavoro nelle campagne è la loro unica fonte di guadagno.

Con l’arrivo del coronavirus si sono dovuti fermare anche loro e non hanno potuto più lavorare. Ma paradossalmente ci siamo resi conto che senza i braccianti è venuta a mancare la forza lavoro nella filiera agro-alimentare, che in piena emergenza era una delle poche attività che ha continuato a produrre per garantire i beni di prima necessità a tutta la popolazione.

L’agricoltura è alla base della nostra economia e il lavoro di queste persone è fondamentale per tutti noi. Forse solo così possiamo renderci conto del valore di queste persone, che sono parte integrante della nostra società, anche se spesso lo dimentichiamo e preferiamo sfruttarli per il nostro tornaconto.

E’ gente tranquilla che vuole solo lavorare e portare a casa un tozzo di pane. Le racconto questo perché quando doniamo loro i sacchetti con la spesa sono sempre a testa bassa non per maleducazione, ma perché per loro è una sorta di umiliazione ricevere la carità perché sono abituati a guadagnarsi da vivere.

Sono molto riconoscenti dell’aiuto che stanno ricevendo e vorrebbero un giorno poter restituire il favore. Questo mi ha fatto ricordare che anche loro come noi hanno il loro orgoglio e cercano di mantenere una certa dignità, anche se quest’ultima viene spesso calpestata. Tutti loro hanno una storia comune. Sono dei braccianti nomadi, che girano l’Italia in cerca del lavoro stagionale, dalla Sicilia si spostano in Puglia e poi in Toscana e così via.

Le loro famiglia vivono nel nostro paese e sono all’oscuro dei grossi sacrifici che fanno, come ogni buon padre di famiglia. Non vogliono essere fotografati perché nessuno deve sapere in che condizioni disumane vivono, solo perché vogliono mantenere la loro dignità di uomini.

Vede non siamo tanto diversi, basterebbe solo conoscere la loro storia senza giudicare dalle apparenze. Farebbe bene a tanti entrare almeno una volta in questo campo e vedere con i propri occhi come vivono, per rendersi conto che non è giusto che un uomo viva in queste terribili condizioni, non è tollerabile.

Che cos’è Libera la Solidarietà?

Abbiamo creato una pagina Facebook che si chiama Libera la Solidarietà per far conoscere il nostro operato,e per cercare di allargare la catena di solidarietà che è essenziale affinché noi possiamo continuare a dare il nostro contributo anche dopo la fine della pandemia. Siamo un gruppo di ragazzi di Mazara del Vallo che vogliono rendersi utili in un momento così delicato.

Vogliamo dedicare le nostre energie anche ad altre situazioni di bisogno in accordo con le altre associazioni , con le istituzioni e soprattutto con i cittadini il cui aiuto è stato essenziale per poter portare a termine il nostro lavoro. Il volontariato fa bene, fa sentire utili e ci auguriamo di coinvolgere sempre più persone.

Abbiamo pubblicato diversi video su questa pagina per dare voce e questi invisibili, per far conoscere le loro storie. Vorremmo creare una corrente opposta agli odiatori a quelli che incitano alla violenza. Mi auguro che il senso di solidarietà diventi sempre più forte, perché solo aiutandoci reciprocamente possiamo andare avanti.

L’intervista a Veronica Ingargiola è un ottimo spunto per ricordare che il mondo del volontariato è fondamentale per una società che voglia chiamarsi civile.

“Si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così si finirebbe anche e star meglio” A. Manzoni