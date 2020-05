Campobello, dopo le dimissioni di una Consigliera arriva la quarta rinuncia. Mercoledì il giuramento de quinto dei non eletti

di: Redazione - del 2020-05-31

A Campobello di Mazara, sembra sia in atto un gioco delle sedie, solo che sulla sedia pare che non vi si voglia sedere nessuno. Saranno svariati i motivi, forse complice anche il ritorno alle urne a breve. Fatto sta che dalle dimissioni della consigliera di maggioranza Gaudenzia Zito, rassegnate lo scorso 27 gennaio, tre dei consiglieri non eletti e a questo punto forse anche la quarta della lista civica "Democrazia e libertà", a sostegno del sindaco Castiglione, si sono rifiutati di entrare in consiglio comunale.

A quanto pare non sarebbe allettante fare il consigliere comunale per poco tempo, visto che in autunno - e non a giugno, a causa del coronavirus - si tornerà alle urne per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

Rinunciarono sia Giuseppina Faugiana, prima dei non eletti, poi Antonino Mirabile e a marzo anche Gaspare Bono e a questo punto forse anche la signora Brigida Pisciotta, salvo il caso in cui si siano manifestate cause di incompatibilità. Ne avevamo parlato in questo articolo, leggi qui.

Ora è stato convocato nuovamente il consiglio comunale per la giornata del 3 giugno, sempre in videoconferenza, alle ore 17,30, durante il quale dovrebbe avvenire la surroga e il giuramento del quinto dei non eletti, il signor Pietro Giorgi, che dovrebbe accettare di entrare in consiglio comunale.

Ma non è detta ancora l'ultima parola.