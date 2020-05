A Marinella e Triscina ok aperture domenicali di bar e ristoranti. Si al domicilio. Chiusi i supermercati

del 2020-05-29

Nelle località turistiche di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte sarà consentita l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali, con eccezione di supermercati e outlet.

Il Sindaco Alfano ha, infatti, recepito i chiarimenti della Protezione Civile con l’ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020, secondo la quale gli "Esercizi commerciali in luoghi turistici e in luoghi di culto, o Sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi didistanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio,l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali sitiin luoghi turistici e in luoghi di culto, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura".

Sarà consentito anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché di combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

E' consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i ristoranti, le trattorie, le pizzerie, i pub, i self-service, le pasticcerie, le gelaterie, le rosticcerie, i panifici nonché i tabacchi.