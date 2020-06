La Folgore guarda già al prossimo campionato. Incontro con i tifosi oggi nel rispetto delle misure di sicurezza

del 2020-06-01

Folgore, si riparte in attesa di sapere se si giocherà in Promozione o in Eccellenza. L'allenatore Beppe Bonino, su invito dello sponsor Vincenzo Onorio, ha indetto un incontro con i tifosi, sportivi, appassionati alle 20,30 di oggi presso il bar Matteucci a Marinella di Selinunte per gettare da subito le basi per il prossimo campionsto. Sarà presente l'Assessore Filippo Foscari al quale va riconosciuto il giusto merito di essersi interessato per la risistemazione del manto erboso del Paolo.La redazione di Castelvetranonew.it invita tutti a presenziare all'incontro anche con l'opportuno distanziamento sociale.