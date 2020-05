Nel ricordo di Matteo Quartana. Un galantuomo con la passione per la politica, l'ambiente e la cultura

del 2020-05-30

Con la morte di Matteo Quartana, Castelvetrano perde un concittadino che nel suo impegno sociale e politico ultra trentennale era da tutti, amici ed avversari, considerato una persona per bene. Le considerazioni etiche erano per lui inscindibili dai contenuti della sua azione sociale e politica. Questa sua caratteristica, così rara nei nostri politici, lo facevano ritenere un “galantuomo”.

Iscritto al P.C.I. negli ’80, ambientalista ante litteram, in un partito ancora fortemente industrialista, partecipa a quel movimento di rinnovamento che a livello nazionale porterà alla svolta della Bolognina e alla nascita del PDS. Questo sommovimento porterà a Castelvetrano all’emersione di una nuova classe dirigente, svincolata da un rapporto subalterno con la Democrazia Cristiana, di cui Matteo Quartana sarà esponente di spicco per molti anni.

Matteo parteciperà da protagonista a tutte le iniziative che segnano il rinnovamento del maggior partito della sinistra italiana. Nel contempo la sua sensibilità ambientalista si rafforza. Fonda il circolo locale di Legambiente e lo impegna a sostegno della lotta per la creazione della riserva naturalista della Foce del Belìce. Negli anni anni ’90 contribuisce, in maniera determinante, a diffondere l’idea che il Centro Storico della nostra città va salvaguardato e protetto dall’edificazione selvaggia.

Si impegnerà per il referendum promosso per impedire il trasferimento degli Uffici Comunali in contrada Giallonghi, perché riteneva che anzi il Comune avrebbe dovuto acquisire la parte principale di Palazzo Pignatelli, al fine di mantenere la vivacità del Centro Storico. Con gli anni duemila verrà eletto segretario, con una larga maggioranza, dei DS.

Nella sua segreteria, rompendo una vecchia tradizione, chiama, l’allora giovanissimo, Pasquale Calamia. Alla soglia dei 60 anni la nascita del Partito Democratico lo vedrà tirarsi un po’ indietro e deciderà di trovare altre forme al suo impegno. Matteo nel 2017, insieme ad un gruppo, ancora oggi operante, progetterà ed organizzerà delle iniziative note come “Castelvetrano da scoprire”.

Così ambientalismo ed amore per la sua città ed i suoi monumenti si fonderanno. Molto bella e partecipata la visita guidata da lui personalmente alla Chiesa del Carmine e l’escursione al Vallone di Zangara, durante la quale, forse i primi segni della malattia gli provocano una brutta caduta. Matteo Quartana, anche quando si iscrive al PCI, non è un comunista in senso tradizionale.

Uomo di sinistra, sempre dalla parte dei più deboli, era comunque un sincero democratico. Il suo pensiero e la sua azione sono sempre state segnate dall’ambientalismo e da una concezione non statalista e non assistenzialista della società.

Riconosce le ragioni dell’economia, ma non smette mai, in quasi 40 anni di impegno, ad essere partecipe alla vita e quindi punto di riferimento della Camera del Lavoro. Matteo non era, nonostante i modi gentili, una persona facile dal punto di vista dei rapporti personali. A volte, preso dalla foga della passione politica, era brusco anche con gli amici. Ciò nonostante le nostre storie si sono sempre intrecciate. Sempre dalla stessa parte.

Spesso in sintonia, a volte in disaccordo. Proprio per questo con la sua morte penso di aver perso un compagno, un amico ed una persona con la quale confrontare sempre il mio pensiero. Dovunque vada, buon viaggio Matteo.

Ing. Pietro Di Gregorio