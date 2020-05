Torna in funzione il semaforo a Marinella. Nei prossimi anche in via Partanna impianti in funzione

del 2020-05-30

In questi giorni sono in corso i lavori di rifacimento della segnaletica semaforica di Castelvetrano e borgate. Il lavoro sul semaforo di via Cavallaro a Marinella di Selinunte è stato concluso. Le lampade a LED oltre ad avere una durata maggiore forniscono un risparmio energetico e una diminuzione dei costi. Nei prossimi giorni il semaforo di via Partanna, attualmente lampeggiante, subirà alcune prove per calibrare i tempi.