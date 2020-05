Continua la raccolta fondi di Slow Food per l’acquisto DPI per Ospedale e carcere

del 2020-05-30

Procede alacremente l'iniziativa di solidarietà avviata nelle scorse settimane con il lancio di una raccolta fondi per l'acquisto di presidi sanitari da consegnare all'ospedale e/o al carcere locale; la loro quantità e tipologia sarà decisa in base alle risorse che si renderanno disponibili; a tal proposito di seguito si trascrive l'IBAN identificativo da utilizzare per il bonifico : IT 48 A 02008 32974 001575917188, causale: contribuo a Slow Food per Covid 19

Si pensa di poter raggiungere l'obiettivo prefissato entro il 14 Giugno, data prevista per un incontro con tutti i soci per illustrare i risultati della raccolta e le altre iniziative in cantiere, nella speranza e l'augurio che per quella data, vengano autorizzate le riunioni seppur con le dovute cautele. Per quanti volessero ulteriori informazioni e/o chiarimenti ci si può rivolgere a: Mimmo Di Bella (349 3792187),Esther Clemente (340 4243839) o Mauro Piazza ( 320 8143473).