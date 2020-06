Alla "scoperta" della Costituzione italiana. Organi e principi alla base della nostra Società

del 2020-06-02

In occasione della festività del 2 Giugno in cui si celebra la nascita della Repubblica Italiana fondata sulla Costituzione che rappresenta il fondamento di ogni diritto e principio alla base della nostra società. Riportiamo di seguito un contributo sulle caratteristiche della Costituzione scritto da Gaspare La Grassa e Maria Concetta Lucia La Grassa, papà e figlia amanti del diritto.

"La Costituzione è la legge fondamentale di un Paese, l’atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, stabilisce l’organizzazione politica su cui si regge.

Il termine Costituzione può essere analizzato in tre accezioni diverse:

- in senso descrittivo: indica i tratti strutturali e le modalità di funzionamento di un determinato sistema politico;

- nel senso di manifesto politico, ovvero inteso come programma ideale che dovrà segnare il perseguimento futuro di determinati obiettivi democratici; - nel senso di testo normativo, che attribuisce diritti e doveri e disciplina la distribuzione dei poteri e le modalità del loro esercizio. Infine, bisogna distinguere la Costituzione formale dalla Costituzione materiale.

La prima espressione fa riferimento al documento normativo, il quale si inserisce al vertice del sistema delle fonti, mentre la seconda indica il complesso di principi e norme effettivamente regolanti la società statale in un dato momento storico.

La Costituzione della Repubblica Italiana, proclamata da Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed in vigore dal 1° gennaio 1948, presenta i seguenti caratteri:

- scritta: si tratta di un documento redatto in forma solenne da un organismo appositamente convocato.

- votata: adottata da un organismo democraticamente eletto, ovvero dall’Assemblea Costituente;

- rigida: non modificabile da leggi ordinarie, ma solo attraverso un procedimento legislativo aggravato, che richiede un consenso più ampio rispetto a quello della sola maggioranza;

- lunga: in quanto disciplina dettagliatamente il funzionamento degli organi costituzionali ed elenca i diritti e i doveri dei cittadini;

- garantista: poiché, attraverso le riserve di legge, garantisce una tutela più ampia ed esplicita dei diritti dei cittadini;

- programmatica: non si limita a sancire regole per l’organizzazione e l’azione dei pubblici poteri e per la disciplina dei rapporti fra questi e i cittadini, ma stabilisce anche obiettivi e programmi cui deve tendere l’attività della Repubblica;

- progressiva: prevede il graduale raggiungimento dei principi della sovranità popolare, libertà, uguaglianza, solidarietà, ecc. e si impegna, attraverso apposite leggi e atti normativi, al raggiungimento di tali fini.

Riguardo la struttura, la Costituzione Italiana si compone di 139 articoli (alcuni abrogati dalla L. cost. 3/2001), cui si aggiungono 18 Disposizioni transitorie e finali.

I primi dodici articoli del testo costituzionale sono dedicati ai principi fondamentali della Repubblica, mentre i successivi sono divisi in due parti:

- la Parte prima riguarda i diritti e i doveri del cittadino, nell’ambito dei rapporti civili (artt. 13-28 Cost.), dei rapporti etico-sociali (artt. 29-34 Cost.), dei rapporti economici (artt. 35-47 Cost.) e dei rapporti politici (artt. 48-54 Cost.); - la Parte Seconda (artt. 55-139 Cost.) è dedicata all’ordinamento della Repubblica, nell’ambito della quale è possibile distinguere fra organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale.

Devono considerarsi organi costituzionali dello Stato quegli organi che, oltre a godere di una posizione di autonomia qualificata che li configura come “poteri dello Stato”, partecipano, a diverso titolo, alla funzione politica. Sono organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo e la Corte costituzionale.

Gli organi di rilevo costituzionale sono, invece, quegli organi che, pur non essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono menzionati dalla Costituzione, la quale rinvia al legislatore ordinario per la disciplina della loro attività.

Sono organi di rilievo costituzionali il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, il Consiglio Supremo di Difesa e il Consiglio Superiore della Magistratura.

Gaspare La Grassa

Maria Concetta Lucia La Grassa