Troina, disabile guarita dal coronavirus muore a Catania

Una giovane disabile, ex ospite all'Oasi di Troina e guarita dal coronavirus, si è spenta ieri all'ospedale Garibaldi di Catania. La ragazza aveva contratto il coronavirus a metà marzo riuscendo a guarire.Poi la settimana scorsa era stata nuovamente ricoverata per un aggravarsi delle sue condizioni. Ieri il trasferimento d’urgenza a Catania, dove i medici hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita in terapia intensiva, ma per lei non c'è stato nulla da fare.