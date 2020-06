Marinella, terminata la bonifica parziale urgente all’interno del porto. Installata una palizzata temporanea

del 2020-06-02

Finiti i lavori urgenti di bonifica parziale del porto per consentire l’uscita delle barche e l’approdo. È stata realizzata intanto realizzata una palizzata per evitare che la posidonia possa scivolare di nuovo in acqua riducendo il fondale. Tutto ciò in attesa che a giorni venga dato l’appalto per i lavori di sistemazione della banchina di terra con i fondi del patto per il sud per circa 900 Mila Euro.