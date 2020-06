(VIDEO) L'Ortopedia dell'Ospedale di C/Vetrano verso la chiusura. Intervista al Dottore Lupo

di: Redazione - del 2020-06-01

La chiusura del reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Castelvetrano rappresenta una grave perdita per l’utenza belicina. Ne abbiamo parlato con il direttore Dott. Bartolomeo Lupo, del reparto di Ortopedia, che ha espresso tutto il suo disappunto verso una misura che va ad intaccare l’intera struttura.

“Se vogliamo capire le dinamiche che hanno portato alla chiusura del reparto di Ortopedia dobbiamo andare indietro, quando per favorire l’ospedale di Mazara, sono stati assegnati più posti letto di Castelvetrano, nonostante questo avesse un’utenza di circa 100.000 abitanti contro i 60.000 di Mazara. Questo ha fatto sì che a causa della legge Balduzzi, gli ospedali con meno di 120 posti letto, guarda caso Castelvetrano ne ha 118 e Mazara 121, fossero declassati a ospedali di zona”.

In seguito alle dimissioni di due medici, il reparto è stato smembrato, nonostante la presenza di altri medici di ruolo ed è stato chiuso definitivamente un paio di giorni fa lasciando un semplice ambulatorio.

In pochi si sono mossi a difesa dell’Ospedale, tra questi ricordiamo il Comitato Orgoglio di Castelvetrano, mentre in tanti compreso i politici hanno assistito in maniera silente al depotenziamento che si paleserà sempre di più nei prossimi periodi.