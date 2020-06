Campobello, contributi a fondo perduto per gli agricoltori. Istanze entro il 15 Ottobre. Avviso del Comune

di: Comunicato Stampa - del 2020-06-01

Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che l’Assessorato regionale all’Agricoltura ha pubblicato il bando relativo alla seconda finestra della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”.

La sottomisura ha come obiettivo l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agroalimentare attraverso un regime di sostegno per le imprese che realizzano investimenti volti al miglioramento del rendimento globale nonché al riposizionamento delle stesse sui mercati.

Il bando è rivolto ad agricoltori, persone fisiche e giuridiche (imprenditori individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative) che avranno la possibilità di accedere a un contributo massimo di 300mila euro per ciascun progetto, con contributo in conto capitale del 50 percento, cui si aggiunge un ulteriore 10% nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori.

Con il contributo sarà possibile, in particolare, acquistare macchinari, attrezzi agricoli per la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti, realizzare e ristrutturare allevamenti, punti vendita aziendali, sale degustazioni, serre e tunnel per colture protette e florovivaismo, oltre che operare miglioramenti fondiari e sistemazioni idraulico-agrarie (recinzioni, terrazzamenti ed elettrificazione).

Le istanze potranno essere presentate entro il 15 ottobre 2020 esclusivamente tramite il portale SIAN del Dipartimento Regionale Agricoltura.