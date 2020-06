CVetrano, ancora un incidente in via XXIV Maggio. Auto si ribalta. Sul posto la Polizia Municipale

del 2020-06-03

Ancora un incidente a Castelvetrano all’incrocio tra la via XXIV Maggio e la Via B. D'Acquisto. Tre le auto coinvolte.

A causa del sinistro, uno dei veicoli, una Fiat Panda, si è ribaltata rimanendo incastrata tra le altre due auto.

Sul posto sono accorsi i Vigili Urbani per accertare l'esatta dinamica del sinistro. La via XXIV Maggio in questo momento è stata chiusa al traffico.

L’incrocio in questione non è nuovo a simili incidenti dovuti al mancato rispetto del segnale di Stop presente sul posto.