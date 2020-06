(VIDEO) La Folgore "scalda i motori". Incontro con i tifosi. Bonino: "Se sarà Eccellenza servono innesti"

di: Elio Indelicato - del 2020-06-04

Lunedì sera a Marinella si sono ritrovati in tanti chiamati dall’allenatore Peppe Bonino e dal suo vice Fabio Longo per fare il punto della situazione in casa Folgore nella prospettiva del prossimo campionato che potrebbe vedere la Folgore partire dai nastri dell’Eccellenza.

Presente anche l’assessore allo sport Filippo Foscari che ha comunicato ai tifosi che il manto erboso è stato recuperato grazie ad una cura specifica e che quel desiderio da tanti anni degli ultras di ritornare nella curva si potrebbe realizzare.

L’assessore Foscari, che ha anche una scuola calcio assieme all’ex folgorino Gianfranco Ruccione, si è mostrato disposto a mettere a disposizione della Società, il suo settore giovanile.

Lo stesso precisa: “So che la curva per ogni società di calcio è la casa dei tifosi. Cercheremo di riaprirla. Il problema più grosso resta quello di riaprire una parte degli attigui servizi da anni abbandonati, ma come Amministrazione stiamo lavorando. Prima dell’inizio del campionato avremo sicuramente il rinnovo dell’agibilità della Questura, dopo alcuni lavori effettuati”.

L’allenatore Peppe Bonino ha avuto parole di elogio per gli ultras che sono stati sempre vicini alla squadra anche nelle trasferte, dove cominciano a vedersi anche giovanissime ed entusiate tifose, una piacevole “quota rosa” tra i colori rosso e nero.

Lo stesso allenatore ha voluto chiarire un passaggio: “Nei giorni scorsi era corsa voce che lo sponsor Vincenzo Onorio volesse abbandonare il progetto Folgore per trasferirsi in altra società, cosa assolutamente non vera. Vincenzo Onorio resta con la Folgore con rinnovato entusiasmo anche, nel caso in cui, la squadra come ci auguriamo, possa trovare posto in Eccellenza. Per questo progetto, continua Peppe Bonino, però occorre trovare anche altri sponsor e altri dirigenti disposti a collaborare, avere l’aiuto dei tifosi, e fare anche una campagna massiccia di abbonamenti. Sul fronte tecnico se andremo in Eccellenza, avremo bisogno di qualche elemento di esperienza e giovani under già collaudati nella categoria”.

I tifosi hanno apprezzato l’incontro svoltosi nella piazza di legno nello spazio Bar Matteucci e hanno promesso che continueranno ad essere vicini alla Società, anche sottoscrivendo l’abbonamento “al buio”, come atto di fede, soprattutto se ritorneranno a rioccupare la storica curva dello stadio Paolo Marino.